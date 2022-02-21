Він запропонував скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН.

Президент Франції Еммануель Макрон засудив рішення президента Російської Федерації Володимира Путіна визнати угруповання "ДНР" і "ЛНР".

Про це пише Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац.

Він виступив за введення санкцій з боку ЄС, а також закликав скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН.

"Еммануель Макрон в понеділок засудив рішення Володимира Путіна визнати незалежність проросійських сепаратистських регіонів Сходу України і закликав до "адресних європейських санкцій" проти Москви", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗеленський виступить зі зверненням до українцівТакож він засудив одностороннє порушення Росією міжнародних зобов'язань і посягання на суверенітет України.

Визнання "ЛНР" і "ДНР" Росією

Нагадаємо, що сьогодні ввечері президент Росії Володимир Путін прийняв рішення про визнання терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" і підписав "договори" з ватажками псевдореспублік.

Президент України Володимир Зеленський вже обговорив це рішення з президентом США Джо Байденом і збирається поговорити з британським прем'єром Борисом Джонсоном.

Відомо, що після засідання РНБО Зеленський виступить зі зверненням до українців.

У Європі вже назвали визнання незалежності "ЛДНР" порушенням міжнародного права і територіальної цілісності України.