За словами президента, не можна було допустити дестабілізації ситуації у сфері охорони здоров'я у період протидії поширенню коронавірусу.

Президент України Володимир Зеленський пояснив відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я ускладненням його відносин із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив на підсумковій прес-конференції глави держави за результатами двох років роботи на посаді.

"Це правда, прем'єр-міністр більше не зміг працювати з міністром охорони здоров'я, з паном Степановим. Я не втручався у цю ситуацію досить довго. Чому? Тому що я боявся дестабілізації, саме в "ковідний" час змінювати міністра охорони здоров'я... Усе ж таки міністр охорони здоров'я бере повну відповідальність, і перш за все, він несе відповідальність за боротьбу з COVID-19, вакцинацію населення тощо", - заявив Зеленський.

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За словами глави держави, він знає "деталі ускладнення" відносин Шмигаля і Степанова.

"І я в цій ситуації був повністю на стороні прем'єр-міністра України", - сказав Зеленський.

Президент також пояснив, чому саме зараз було змінено главу Міністерства охорони здоров'я.

"Тому що більше було неможливо працювати у такому режимі. Це дестабілізувало повністю атмосферу у міністерстві, у відносинах міністра з міністерством та міністра у цілому з урядом. І в принципі, складна ситуація між департаментами, що працюють у міністерстві, і складна ситуація між міністром і головним санітарним лікарем. У цій ситуації ми допустити такої дестабілізації просто не могли, і тому вибір очевидний - головний санітарний лікар, який тепер відповідає за все", - сказав президент.

Зміна міністра охорони здоров'я України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 травня, Верховна Рада України призначила заступника міністра охорони здоров'я - головного санітарного лікаря Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я. Це призначення підтримали 262 народних депутати.

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Автор: Віталій Саєнко