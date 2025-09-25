В нинішній адміністрації Трампа саме Марко Рубіо де-факто є другою людиною в США після президента.

Держсекретар США Марк Рубіо прийняв запрошення здійснити візит до України. Про це у своєму Facebook повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформуючи про результати роботи української делегації в рамках осінньої сесії Генасамлеї ООН.

Зокрема він заначив, що учорашній день, останній день роботи Генасамблеї, завершився важливою трансатлантичною зустріччю всіх союзників НАТО та України на запрошення держсекретаря США. На цій зустрічі було обговорено подальші кроки для зміцнення України та посилення тиску на РФ.

Після зустрічі, як пише Сибіга, він мав нагоду поспілкуватися з Рубіо особисто і обговорити втілення домовленостей президентів двох країн. Під час розмови, як пише міністр, він запросив колегу відвідати Україну в зручний час.

Відео дня

"Вдячний за те, що це запрошення було прийняте", - зазначив далі Сибіга.

За словами міністра, учорашній день "дійсно дав відчуття, що ми не одні".

"День, який підтвердив, що правда на нашому боці. Завтра продовжимо роботу задля конкретних результатів для України", - написав Сибіга.

Генасамблея ООН: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 80-та сесія Генасамблеї ООН стартувала 23 вересня у Нью-Йорку. В ній взяли участь близько ста президентів та понад 40 прем'єр-міністрів з усього світу.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на полях асамблеї заявив вперше, що Україна може виграти війну, розпочату Росією. Також він сказав, що не очікував, що питання завершеня війни проти України буде настільки важким.

Трамп заявив, що якщо Росія не укладе мирну угоду з Україною та не припинить війну, то США готові запровадити величезні мита, що, за його словами, сприятиме появі домовленостей про припинення вогню. Також Трамп звинуватив ООН у бездіяльності.

Державний секретар США Марко Рубіо під час засідання Ради Безпеки ООН заявив, що війна в Україні "не може завершитися військовим шляхом", а зрештою повинна закінчитися за столом переговорів.

24 вересня Рубіо зустрівся з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим на полях 80-ї Генсамблеї ООН. У Держдепі США повідомили, що Рубіо повторив заклик президента США припинити вбивства і те, що РФ має вжити серйозних заходів для довгострокового "врегулювання" війни.

Вас також можуть зацікавити новини: