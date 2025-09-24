Рубіо в ООН: Війна в Україні не може завершитися військовим шляхом

Американський дипломат попередив про ризик ескалації через інциденти з літаками та дронами РФ біля НАТО.

Державний секретар США Марко Рубіо під час засідання Ради Безпеки ООН заявив, що війна в Україні "не може завершитися військовим шляхом" і зрештою повинна закінчитися за столом переговорів, передає CNN.

"Вона закінчиться за столом переговорів. Саме там закінчиться ця війна", — наголосив Рубіо.

Він підкреслив, що США залишаються відданими мирному врегулюванню конфлікту, але водночас не виключають, що мирного виходу може й не бути.

Відео дня

Рубіо закликав Раду Безпеки ООН, зокрема Росію, "зробити все можливе" для припинення війни. За його словами, вже були запропоновані "дуже щедрі умови" врегулювання, серед яких — припинення вогню на поточних лініях фронту.

Американський дипломат також попередив про небезпеку ескалації, нагадавши про інциденти за участю російських літаків і безпілотників у повітряному просторі країн НАТО.

Що передувало

Заява Рубіо пролунала на тлі коментарів президента США Дональда Трампа. Раніше він висловив переконання, що Україна за підтримки ЄС та НАТО має всі шанси повернути контроль над усіма своїми територіями, окупованими Росією.

"З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а особливо НАТО, повернення до початкових кордонів є цілком реальним варіантом", — написав Трамп у мережі X після зустрічі з Володимиром Зеленським на полях Генасамблеї ООН.

Вас також можуть зацікавити новини: