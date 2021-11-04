Такий огляд спеціалістів чекатиме на осіб, які хочуть опинитися при владі, зокрема, й на кандидатів у президенти.

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону про запровадження обов’язкового попереднього психіатричного та наркологічного огляду публічних осіб.

Текст законопроекту (№6262) опубліковано на сайті парламенту.

Його авторами є депутати від групи "Партія "За майбутнє", зокрема, Анна Скороход та народний депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова.

Законопроектом пропонується встановити, що суб'єкти, на яких поширюватиметься дія цього закону, проходять обов'язковий попередній психіатричний та наркологічний огляд до моменту реєстрації кандидатами на відповідну виборну посаду та до моменту призначення на відповідну посаду.

Йдеться, зокрема, про осіб, які реєструються кандидатами на такі посади:

президент України;

народний депутат України, депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

депутат сільської, селищної, міської ради;

сільський, селищний, міський голова;

депутат районної ради, депутат обласної ради, депутат районної у місті ради (у містах, де утворені районні у місті ради).

Також йдеться про осіб, які висуваються для призначення на такі посади як, зокрема:

прем'єр-міністр України та член Кабінету міністрів України;

голова та член Центральної виборчої комісії;

керівник Апарату Верховної Ради України;

директор Національного антикорупційного бюро України, голова Національного агентства з питань запобігання корупції, генеральний прокурор та голова Національного банку України.

Крім того, до цього переліку належать

секретар Ради національної безпеки та оборони України;

керівник Офісу президента України, його перший заступник та заступник;

суддя Конституційного суду України.

Порядок проведення обов'язкового попереднього психіатричного та наркологічного огляду суб'єктів, на яких поширюватиметься дія цього закону, затверджується Кабінетом міністрів України. Порядок щодо розміщення даних про результати огляду для ознайомлення громадян затверджується ЦВК.

Читайте такожЛерос у Раді показав Зеленському непристойний жест рукою (відео)У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що для суспільства є надзвичайно важливим, аби особа, яка претендує бути обраною на відповідну виборну посаду або бути призначеною на високу посаду в керівництві державою або державним підприємством, була здатна за станом здоров'я та рівнем соціальної відповідальності виконувати відповідні обов'язки для того, щоб у разі обрання або призначення реалізовувати свої повноваження, керуючись принципами верховенства права, демократизму, гуманізму і соціальної справедливості.

"Діяльність представників державних органів законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, підприємств державного сектору економіки потребує відповідного рівня освіти, вміння вирішувати складні політичні, юридичні, економічні та соціальні проблеми, а також знання, як не допустити загроз національній безпеці держави. Це потребує високого рівня концентрації уваги та психологічної витримки й фізичних сил. Тому виникає потреба введення законодавчої норми відносно надання медичної довідки про стан здоров'я та висновку за результатами проведення обов'язкового попереднього психіатричного та наркологічного огляду керівників державних органів і підприємств, керівництва законодавчої, виконавчої та судової гілок влади", - йдеться в пояснювальній записці.

Раніше народний депутат Ганна Скороход заявила, що депутата Антона Полякова, в організмі якого, як кажуть правоохоронці, знайшли метадон з димедролом, вбили. Вона стверджує, що політик ніколи не вживав наркотики і його смерть точно не була фатальною випадковістю.

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Автор: Таня Поляковська