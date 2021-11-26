Зеленський стверджує, що до "медіа-війни" причетний Ренат Ахметов.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Майдану не буде, бо "ми не ворьё".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-марафону "30 запитань президенту України".

За словами президента, в нього немає "медіа-союзників, на жаль". "Мій головний союзник – народ України, тому не може бути інших Майданів, тому що люди бачать, що ми робимо, тому що ми не ворьё какое-то", - сказав він.

Зеленський зазначив, що сьогодні йде медійна війна з президентом проти закону про деолігархізацію.

Читайте також"Ви один з дестабілізаторів": Зеленський посперечався з Шустером під час прес-марафону"Це не є якоюсь таємницею, секретом. Розуміємо цю реакцію. Це реакція особисто Ріната Ахметова. Він повинен розуміти, що у нас країна під назвою Україна, а не країна під назвою ДТЕК, тому ключів від держави в нього немає", - сказав глава держави.

Зеленський вважає, що на сьогодні Ахметова "втягнули і він воює з державою. Це велика помилка". При цьому він додав, що до цієї боротьби мобілізують і деяких депутатів у Верховній Раді. За його словами, Ахметов намагається створити партію з депутатів, які пройшли до парламенту за списком інших партій. Зеленський порівняв цю ситуацію з тим, що коли "відкривали новий світ європейці … і туземцям обмінювали золото на бусінки".

Він знову вступив у суперечку з Савіком Шустером, зазначивши, що той працює на дестабілізацію ситуації. "Я вас не звинувачую. Але ж ви чесна людина. Ви вважаєте себе порядною людиною? ...Але ви виходите і стаєте одним із дестабілізаторів ситуації".

Як приклад президент навів ситуацію із закупівлею вугілля, коли були звинувачення про відсутність закупівель, а також звинувачення у закупівлі електрики в Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 26 листопада, відбувається прес-марафон "30 запитань президенту України". Захід розпочався о 12:00 і триватиме три години. Він присвячений екватору каденції Зеленського.

Захід анонсували лише вчора. Запрошено представників 30 українських та міжнародних видань.

Під час марафону Володимир Зеленський заявив про наявну інформацію про обговорення між певними представниками України та Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні.

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Автор: Надя Пришляк