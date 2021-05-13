Прокуратура просить суд обрати Віктору Медведчуку, підозрюваному в державній зраді і порушенні законів війни, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн.

Народний депутат від партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук сподівається, що заставу за нього в розмірі 300 млн грн внесуть друзі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам біля будівлі Печерського районного суду Києва, який сьогодні обирає Медведчуку запобіжний захід.

Депутат заявив, що, оскільки було прийнято рішення про блокування його рахунків і рахунків його дружини, то він не може заплатити заставу, хоча має задекларовані кошти.

При цьому Медведчук сподівається в цьому питанні на допомогу своїх друзів.

«У мене достатньо друзів, щоб підтримали мене», - сказав він.

Справа Медведчука: що відомо

11 травня генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Медведчуку і Козаку оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Промінь» («Промінь»).

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Сторона обвинувачення просить суд обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн грн.

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Автор: Надя Пришляк