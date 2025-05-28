Росія продовжує вкидати в інфопростір свої старі ультиматуми, зазначив президент.

Представники України та Німеччини детально обговорили дипломатичні можливості та ситуацію щодо перемовин з Росією. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

"Світ вже більше тижня очікує, коли росіяни допишуть свій так званий меморандум, що їм потрібно, щоб зупинити вбивство людей. Усі очікують. Поки що вони не придумали нічого нового і вкидають в інформаційний простір повтори своїх старих ультиматумів. Україна вважає, що не має бути жодних передумов для припинення вогню. І це те, що потрібно зробити безумовно та якнайшвидше. Я дякую Німеччині за підтримку цього", – сказав Зеленський.

Президент додав, що першопричиною війни між Україною та Росією є бажання Москви вбивати людей та руйнувати життя.

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"Росія повинна відмовитись від цього бажання. І щоб це дійсно відбулося, потрібен тиск на Росію, всі форми тиску, які змусять їх відчувати наслідки цих ганебних дій. Тому варто і надалі збільшувати санкції проти Росії за цю війну. Затягування війни має стати болісним для Москви, і це можливо. Німеччина підтримує нас в цій роботі заради збільшення санкцій", – наголосив президент.

Перемовини з РФ: важливі новини

Раніше журналісти Reuters з посиланням на російські джерела повідомили, що під час перемовин РФ вимагає у письмовому форматі отримати гарантії того, що НАТО не буде розширюватися на схід. Крім того, Москва вимагає зняти частину санкцій.

Тим часом у Кремлі заявили, що зустріч Зеленського та Путіна можлива. Однак лише за умови, що будуть досягнуті певні домовленості між двома делегаціями. Там також зазначили, що місце наступного раунду перемовин поки що не визначили.

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