Буданов заявив, що Україна наближається до укладення мирної угоди з РФ: що кажуть в Кремлі

Голова ОП каже, що сторони досягли "величезного прогресу".

Голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що бачить прогрес у напрямку можливої мирної угоди з Кремлем, наголосивши, що вирішення війни може не затягнутися надовго. Про це він сказав в інтервʼю Bloomberg.

Буданов вважає, що Росія також хоче припинити війну.

"Вони всі розуміють, що війна має закінчитися. Ось чому вони ведуть переговори. Я не думаю, що це займе багато часу", - сказав він.

Також очільник ОП зазначив, що обидві сторони дотримувалися "максималістських" позицій у переговорах за посередництва США, але запевнив, що вони наблизяться одна до одної у пошуках компромісу.

За його словами, Росія має чіткий стимул для досягнення угоди.

"На відміну від нас, вони витрачають власні гроші. Це величезні суми - вже в трильйонах", - пояснив Буданов.

Однак він не відповів, який вигляд матиме можливий компроміс щодо території, яка є найскладнішим питанням на перемовинах.

"Остаточного рішення ще не прийнято. Але, в принципі, зараз усі чітко розуміють межі того, що є прийнятним. Це величезний прогрес", - додав Буданов.

Водночас його оптимістичну оцінку щодо поточного стану переговорів не поділяють деякі російські чиновники.

Як розповіли Bloomberg дві особи, які наближені до Кремля, реального прогресу в перемовинах майже немає, а обговорення зайшли в глухий кут через питання гарантій безпеки для Києва.

"Для вирішення конфлікту потрібна ширша угода, що виходить за межі Москви та Києва і залучає США та Європу, хоча їхні лідери не мають єдиної думки щодо того, як має закінчитися війна", - цитує видання цих осіб.

Один зі співрозмовників додав, що єдиним результатом цьогорічних переговорів є те, що обидві сторони окреслили позиції, які неприйнятні для іншої сторони.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про продовження переговорів зі США щодо України. За його словами, контакти щодо української теми тривають неформально та конфіденційно.

Лавров пояснив, що через те, що в американської сторони на всіх напрямках зовнішньої політики одна група посередників, виникла певна пауза.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявляв, що переговори з Росією на сьогодні відкладено, але він готовий зустрітися з Путіним. Він наголосив, що зараз США більше зосереджені на Близькому Сході.

"Я готовий зустрітися з Путіним. Звичайно, не в Москві і не в Києві. Але якщо він готовий зустрітися зі мною, є багато місць для цього. Ми можемо знайти варіант на Близькому Сході, в Європі, США - де завгодно", - запевнив глава держави.

Вас також можуть зацікавити новини: