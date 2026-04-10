В українські дрони інтегрують американські керовані ракети Zeus

Модульні ракети Zeus адаптують для дронів, наземних і морських платформ у межах співпраці США та України.

Американський оборонний стартап Aeon почав інтеграцію своїх керованих ракет Zeus в українські дрони. Про це заявив генеральний директор компанії Навід Тахмас в інтерв’ю Defence Blog.

За словами розробника, партнером проєкту виступає один із великих українських виробників безпілотників, назву якого поки не розкривають. Інтеграція передбачає використання ракети як модульного високоточного боєприпасу для дронів різних типів.

Система Zeus – це керована ракета з програмно-конфігурованою архітектурою, яка коштує близько 50 тисяч доларів за одиницю. Розробники заявляють, що можуть виробляти понад 10 тисяч таких боєприпасів щороку. Вона позиціонується як дешевша та більш гнучка альтернатива традиційним протитанковим системам на кшталт Javelin, які не призначені для встановлення на безпілотні платформи.

У компанії зазначають, що ракета створювалася з урахуванням досвіду війни в Україні, де ключову роль відіграють масовість, вартість та швидка адаптація озброєнь. Модульна конструкція дозволяє змінювати бойові частини та сенсори залежно від типу цілі – від бронетехніки до дронів типу Shahed.

Окрім інтеграції в повітряні платформи, компанія Aeon разом з українськими партнерами працює над адаптацією Zeus для наземних і морських безпілотних систем.

За даними відкритих джерел, проєкт уже отримав підтримку на державному рівні: компанія підписала контракти з Міністерством оборони США на десятки мільйонів доларів для виробництва та впровадження нової системи озброєнь.

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України досягли переваги над російськими військами на полі бою у використанні безпілотників, що сприяє зупинці російського просування. Аналітики ISW пишуть, що це визнають не лише російські пропагандисти, а й, за непідтвердженими повідомленнями, навіть у Кремлі.

За словами головкома Сирського, 4 місяці поспіль наші дрони знешкоджують більше окупантів, ніж ворог рекрутує. Так, у березні, порівняно з лютим, на 29% зріс показник загальних втрат особового складу ворога, завданих нашими підрозділами безпілотних систем.

