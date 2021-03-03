Петришин наразі перебуває у відпустці та готується оскаржити рішення дисциплінарної комісії.

Микола Петришин прокоментував інформацію ЗМІ про своє начебто звільнення з правоохоронних органів після розголосу навколо скандалу з пияцтвом і тиском на підлеглих у перший день роботи в обласній прокуратурі Тернопільщини.

Про це він заявив у Facebook.

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Петришин, зокрема, зауважив, що у вересні 2020-го в приміщенні прокуратури області відбувся не бенкет з нагоди його призначення на керівну посаду, а всього лише «офіційний захід з представлення» з їжею в обідню пору та без алкоголю на суму 3700 гривень, оскільки кафе і ресторани тоді не працювали через карантин.

«Версія про алкоголь та нецензурну лайку спростовується показаннями 12 осіб, в тому числі та 2-ма моїми заступниками, які підтверджують мої слова, відео матеріалами, актом за участі 7 осіб, де записано дослівно: «у приміщенні кабінету продуктів харчування, відкритих алкогольних напоїв, обстановки, яка б вказувала на споживання таких продуктів не встановлено», – стверджує прокурор.

Петришин також називає звинувачення «абсурдом», який ґрунтується на показах двох осіб, яким він начебто напередодні представлення відмовив у призначення на посади заступників.

«При цьому я, на відміну від «святих викривачів», погодився пройти перевірку на стан сп’яніння. Лише після майже трьох годин перевірки усіх приміщень, меблів, смітників у моєму кабінеті та складання усіх документів, уже в позаробочий час я відмовився від подальшої участі у цьому «шоу» та вибув до дому», – пояснив Петришин.

Прокурор додав, що наразі перебуває у відпустці і спростував інформацію про своє звільнення з правоохоронних органів, заявивши, що оскаржить рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами службового розслідування і дисциплінарного провадження.

Скандал з Петришиним

В ЦПК повідомляють що Петришина звільнили з посади прокурора Тернопільщини через скандал. За наявною інформацією, у перший же день на роботі він нібито відзначив своє призначення бенкетом, на якому змушував підлеглих обіцяти "виконувати будь-які накази". А якщо вони не будуть підкорятись, то пообіцяв їх "ї**ти як тупих свиней".

Наступного дня Микола Петришин заявив, що ніякого банкету не було. Однак 16 вересня в Києві відбулося засідання дисциплінарної комісії Генпрокуратури, і йому рекомендували подати у відставку:

Микола Петришин: що про нього відомо

Петришин народився 1 травня 1990 року в місті Яворів Львівської області.

У 2012 році закінчив Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», у 2019 році – Національну академію державного управління при Президентові України.

З серпня 2012 року працював на посадах слідчого, старшого слідчого Львівської прокуратури з нагляду за додержанням законів у військовій сфері Західного регіону України, слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу слідчого управління Генеральної прокуратури України, слідчого з особливо важливих справ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України, проходив службу на посаді військового прокурора Донецького гарнізону, військового прокурора Дарницького гарнізону Центрального регіону України.

За інформацією ЦПК, за останні пару років у нього у власності з'явилися 2 квартири, 200-метровий будинок у Києві, земельні ділянки та 4 автомобілі.

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Автор: УНІАН