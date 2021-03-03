Микола Петришин прокоментував інформацію ЗМІ про своє начебто звільнення з правоохоронних органів після розголосу навколо скандалу з пияцтвом і тиском на підлеглих у перший день роботи в обласній прокуратурі Тернопільщини.
Про це він заявив у Facebook.
Читайте такожУ СБУ відреагували на публікацію нардепом від ОПЗЖ карти України без Криму та з "ЛДНР" (фото)
Петришин, зокрема, зауважив, що у вересні 2020-го в приміщенні прокуратури області відбувся не бенкет з нагоди його призначення на керівну посаду, а всього лише «офіційний захід з представлення» з їжею в обідню пору та без алкоголю на суму 3700 гривень, оскільки кафе і ресторани тоді не працювали через карантин.
«Версія про алкоголь та нецензурну лайку спростовується показаннями 12 осіб, в тому числі та 2-ма моїми заступниками, які підтверджують мої слова, відео матеріалами, актом за участі 7 осіб, де записано дослівно: «у приміщенні кабінету продуктів харчування, відкритих алкогольних напоїв, обстановки, яка б вказувала на споживання таких продуктів не встановлено», – стверджує прокурор.
Петришин також називає звинувачення «абсурдом», який ґрунтується на показах двох осіб, яким він начебто напередодні представлення відмовив у призначення на посади заступників.
«При цьому я, на відміну від «святих викривачів», погодився пройти перевірку на стан сп’яніння. Лише після майже трьох годин перевірки усіх приміщень, меблів, смітників у моєму кабінеті та складання усіх документів, уже в позаробочий час я відмовився від подальшої участі у цьому «шоу» та вибув до дому», – пояснив Петришин.
Прокурор додав, що наразі перебуває у відпустці і спростував інформацію про своє звільнення з правоохоронних органів, заявивши, що оскаржить рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами службового розслідування і дисциплінарного провадження.
Скандал з Петришиним
В ЦПК повідомляють що Петришина звільнили з посади прокурора Тернопільщини через скандал. За наявною інформацією, у перший же день на роботі він нібито відзначив своє призначення бенкетом, на якому змушував підлеглих обіцяти "виконувати будь-які накази". А якщо вони не будуть підкорятись, то пообіцяв їх "ї**ти як тупих свиней".
Наступного дня Микола Петришин заявив, що ніякого банкету не було. Однак 16 вересня в Києві відбулося засідання дисциплінарної комісії Генпрокуратури, і йому рекомендували подати у відставку:
Микола Петришин: що про нього відомо
- Петришин народився 1 травня 1990 року в місті Яворів Львівської області.
- У 2012 році закінчив Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», у 2019 році – Національну академію державного управління при Президентові України.
- З серпня 2012 року працював на посадах слідчого, старшого слідчого Львівської прокуратури з нагляду за додержанням законів у військовій сфері Західного регіону України, слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу слідчого управління Генеральної прокуратури України, слідчого з особливо важливих справ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України, проходив службу на посаді військового прокурора Донецького гарнізону, військового прокурора Дарницького гарнізону Центрального регіону України.
- За інформацією ЦПК, за останні пару років у нього у власності з'явилися 2 квартири, 200-метровий будинок у Києві, земельні ділянки та 4 автомобілі.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram