Сальдо потрапив до списку санкцій Євросоюзу через співпрацю з Росією, а через частку у вітчизняній компанії його помітило і Міністерство фінансів Чехії.

Херсонський колаборант Володимир Сальдо, що має частку в Чеській компанії, потрапив у поле зору Міністерства фінансів Чехії, після того, як був призначений окупаційними силами "головою Херсонської військово-цивільної адміністрації".

Про це повідомляє чеське видання Deník N.

"У першій половині 2015 року Сальдо став співвласником чеської компанії Agriatis, яка базується в Невекловиці... Основним її власником є українець Володимир Єрохинський, який тривалий час проживає в Чехії. Як заявив виданню підприємець, зараз у нього немає з Сальдо нічого спільного, хоча в торговому реєстрі "главі" Херсона все ще належить 15% фірми", - зазначає Deník N.

"Ми над цим працюємо", - сказали в чеському Мінфіні.

Шостий пакет санкцій проти РФ: що відомо

4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, разом з тим відстрочивши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба".

Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств. В цей же день президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою за ринкову.

3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії. Під санкції потрапив засновник "Яндекса" Аркадій Волож. Акції компанії моментально обрушилися, на тлі чого Волож вирішив покинути свій пост.

Санкційний список шостого пакету:

До списку шостого санкційного пакету Євросоюзу проти Росії потрапили колаборанти російських окупантів в Україні:

Володимир Сальдо, призначений окупантами "голова Херсонської області". Колишній мер Херсона (2002-2012 рр.) і екс-нардеп від "Партії регіонів" (2012-2014 рр.) у березні 2022 року вийшов на мітинг на підтримку російської агресії проти України, а потім взяв участь у створенні так званого "Комітету порятунку миру і порядку".

Кирило Стремоусов. Зараз він є "заступником" Сальдо, а також головою "Комітету порятунку миру і порядку" - органу співпраці з російською окупацією в Херсонській області.

Тетяна Кузьмич - колишня заступник мера Херсона і президент громадської організації "Російська національна громада "Русич". Вона брала участь у створенні "Комітету порятунку за мир і порядок".

Сергій Черевко - колишній заступник мера Херсона. Він брав участь у створенні "Комітету порятунку за мир і порядок" і є його членом.

Галина Данильченко, так звана "в.о. мера Мелітополя". Російські окупанти призначили її керувати містом після викрадення законно обраного мера 4 березня. "Крім того, вона зробила кілька заяв на підтримку присутності Росії в її місті та закликала населення не чинити опору окупантам", - йдеться в документі.

Відзначається, що всі ці зрадники підтримували та пропагували політику, яка підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

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