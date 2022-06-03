Усі зрадники підтримували і пропагували політику, яка підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

У список шостого санкційного пакету Євросоюзу проти Росії потрапили колаборанти російських окупантів в Україні.

В Офіційному журналі ЄС розміщені подробиці документа і вказано, проти кого ввели індивідуальні санкції.

Окрім російських військових, політиків і членів їхніх сімей, під санкціями ЄС опинилися п'ять ставлеників росіян на окупованих українських територіях:

📌 Володимир Сальдо, призначений окупантами "голова Херсонської області". Колишній мер Херсона (2002-2012 рр.) і екс-нардеп від "Партії регіонів" (2012-2014 рр.) у березні 2022 року вийшов на мітинг на підтримку російської агресії проти України, а потім взяв участь у створенні так званого "Комітет порятунку миру та порядку".

📌 Кирило Стремоусов. Наразі він є "заступником" Володимира Сальдо, а також очільником "Комітету порятунку миру та порядку" - органу співпраці з російською окупацією в Херсонській області.

📌 Тетяна Кузьмич - колишня заступник мера Херсона і президент громадської організації "Російська національна громада "Русич". Вона брала участь у створенні "Комітет порятунку за мир і порядок".

📌 Сергій Черевко - колишній заступник мера Херсона. Він брав участь у створенні "Комітет порятунку за мир і порядок" і є його членом.

📌 Галина Данильченко, так звана "в.о. мера Мелітополя". Російські окупанти призначили її керувати містом після викрадення законно обраного мера міста 4 березня. "Крім того, вона зробила кілька заяв на підтримку присутності Росії в її місті та закликала населення не чинити опору окупантам", - йдеться в документі.

Зазначається, що всі ці зрадники підтримували і пропагували політику, яка підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Шостий пакет санкцій проти РФ: що відомо

4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Ощадбанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела передавати, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, водночас відстрочивши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба".

Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Ощадбанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що санкції проти Росії можуть оголосити вже 1 або 2 червня.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств. В цей же день президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою за ринкову.

3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії. Під санкції потрапив засновник "Яндекса" Аркадій Волож. Акції компанії моментально обрушилися, на тлі чого Волож вирішив покинути свій пост.

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