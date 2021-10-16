Глава Пентагону Ллойд Остін зустрінеться з президентом і міністром оборони України.

Міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту в Україну проведе зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Андрієм Тараном.

Про це повідомляється на сайті Міноборони США.

На зустрічах з президентом і міністром оборони України очільник Петагону запевнить їх в незмінній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

Сторони мають обговорити прогрес України по впровадженню тих реформ в системі оборони, які необхідні для просування євроатлантичних прагнень України.

Крім цього, мова піде про регіональне співробітництво між союзниками та партнерами в регіоні Чорного моря.

"Міністерство оборони США неухильно підтримує європейських союзників та партнерів перед лицем дестабілізуючих дій Росії у критично важливому регіоні Чорного моря", - сказано у повідомленні.

Також йдеться про те, що Остін під час візиту в Європу зустрінеться з прем'єром Грузії Іраклієм Гарібашвілі і міністром оборони Джуаншер Бурчуладзе. Також він відвідає Румунію, а в Бельгії у нього запланована зустріч із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

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Як повідомляв УНІАН, під час вересневого робочого візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона він провів переговори з Ллойдом Остіном, який пообіцяв йому здійснити візит в Україну.

Він стане вже другим високопоставленим представником Кабінету Джо Байдена, який відвідає Україну - в травні в нашій країні побував держсекретар США Ентоні Блінкен.

Автор: Олег Давигора