У четвер на порядку денному зустрічі з Резніковим перебуватиме питання політичної і практичної підтримки України.

Міністри оборони країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) проведуть зустріч з міністром оборони України Олексієм Резніковим у Брюсселі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на брифінгу у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"Я з великим нетерпінням чекаю на зустріч з українським міністром оборони і також з міністром оборони Грузії. Двоє міністрів зустрінуться з усіма 30 міністрами оборони країн-членів НАТО. Це відбудеться у четвер. І це ще один знак дуже тісного партнерства, яке високо цінується, яке ми маємо з Україною, і сильної підтримки, яку союзники надають Україні", - сказав Столтенбрг.

Як сказав генеральний секретар Альянсу, він очікує, що на зустрічі міністри оборони НАТО знову висловлять політичну підтримку України та її територіальній цілісності і суверенітету.

За його словами, Альянс надає Україні підтримку для зміцнення потенціалу, модернізації оборонних і безпекових інституцій. "Я очікую, що це розглядатиметься під час зустрічі. І ми також допомагаємо у галузі кібербезпеки", - сказав Столтенберг.

Також він нагадав, що декілька країн-членів НАТО надають Україні підтримку на двосторонній основі.

У четвер на порядку денному зустрічі з Резніковим перебуватиме питання політичної і практичної підтримки України.

"Я думаю, що ще у нас всіх буде можливість підбити підсумки, чи є будь-які ознаки, що справи рухаються у правильному напрямку, або воєнне нарощування (Росії) в Україні і біля неї продовжується", - сказав Столтенберг.

Також він сказав, що наразі зарано говорити, який буде результат зустрічі з Резніковим у штаб-квартирі НАТО.

Як повідомляв УНІАН, офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков заявив, що російські військові повернуться до пунктів постійної дислокації після закінчення навчань, а підрозділи Південного військового округу та Західного військового округу вже розпочали навантаження на транспорт та вирушать у вівторок, 15 лютого.

За його словами, військові аташе з питань оборони при посольствах іноземних держав у Білорусії спостерігатимуть за останнім етапом російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що більше віритиме побаченим фактам про відведення російських військ, а не заявам.