Профільний комітет рекомендує парламенту ухвалити закон щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Комітет з питань правоохоронної діяльності пропонує Верховній Раді ухвалити закон, який передбачає посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про мінування метрополітенів, аеропортів, вокзалів та інших життєво важливих об'єктів.

Про це повідомляє прес-служба парламенту у Facebook.

Законопроектом «Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян» (реєстраційний номер №3911) передбачено, що крім позбавлення волі від 2-х до 6-ти років запровадити додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. Крім того, пропонується якщо таке саме порушення скоїли повторно або якщо об'єктами псевдомінування стали критично важливі об'єкти інфраструктури, будівлі органів державної влади, установи охорони здоров'я або освіти – порушника можуть позбавити волі від 4-х до 8-ми років з можливою конфіскацією майна.

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Зазначається, що зараз конфіскацію майна за неправдиве повідомлення про мінування законодавством не передбачено.

Також стаття 259 КК України доповнюється приміткою із визначенням терміну «критично важливі об’єкти інфраструктури»: до таких об’єктів належать підприємства, установи та організації незалежно від форми власності (діяльність яких безпосередньо пов’язана з технологічними процесами та/або наданням послуг), що мають велике значення для економіки та промисловості, для безпеки населення.

З цього приводу наводяться дані Національної поліції: вже у першому кварталі 2020 року відкрито 213 справ, передбачених статтею 259 КК України, і їхня кількість зростає. При цьому повідомлення мають комплексний характер: одночасно повідомляється про замінування десятків об’єктів, зокрема, закладів освіти, охорони здоров’я, об’єктів, що мають велике значення для функціонування суспільства та безпеки населення.

"Виведення з ладу або порушення функціонування таких об’єктів може негативно вплинути на стан нацбезпеки й оборони України, навколишнього природного середовища, заподіяти майнову шкоду та становити загрозу для життя й здоров’я людей. Правоохоронні органи вимушені реагувати на кожне таке повідомлення, залучаючи значну кількість спеціальної техніки та особового складу, вимушено відволікаючи від виконання основних службових завдань", - наголошують в Нацполіції.

4 листопада Верховна Рада України ухвалила цей законопроект в першому читанні. За це рішення проголосувало 235 народних депутатів.

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Автор: Надя Пришляк