Зараз вартість продукту вполовину менше, ніж рік тому.

Гуртові ціни на моркву в Україні знизилися за тиждень в середньому на 21%. В залежності від якості та обсягів пропонованих партій продукції, овоч відвантажують в діапазоні 5-11 грн/кг, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Попит на моркву зараз залишається досить стриманим, оскільки до продажу все частіше пропонуються овочі середньої та низької якості. В той же час спостерігається сезонне збільшення пропозиції моркви на ринку.

На тлі того, що пропозиція суттєво переважає попит, фермери змушені переглядати відпускні ціни на наявні партії коренеплоду у бік зниження.

Відео дня

Слід зазначити, що гуртові ціни на моркву в Україні в середньому вже на 59% менші, ніж в аналогічний період торік.

Ціни на моркву в супермаркетах України

За кілограм моркви в Novus треба заплатити 9,29 гривень.

У Varus ціна на моркву вагову становить 10,90 грн/кг.

Корисний овоч в АТБ продають по 8,95 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – прогнози експертів

Вартість овочів борщового набору, куди входить в тому числі і морква, буде лишатися на відносно низькому рівні до кінця року, повідомив УНІАН президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник. Фермери не мають змогу довго зберігати цю продукцію, тож намагатимуться швидко її розпродати після збору врожаю.

В цілому ж ціни на харчі в листопаді будуть аналогічні жовтневим з невеликим відхиленням в сторону збільшення в межах 1,5%, прогнозує в розмові з УНІАН економіст Олег Пендзин. А от в останньому місяці року продовольчої інфляції через сезонні фактори не уникнути.

Вас також можуть зацікавити новини: