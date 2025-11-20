Такі набої готові до серійного виробництва.

Завдяки антидроновим набоям можна буде ефективніше протидіяти FPV та "Мавікам" російських окупантів. Як повідомив у своєму Telegram-каналі міністр оборони України Денис Шмигаль, виробництво антидронових набоїв для українських захисників масштабується.

Так, Міністерство оборони кодифікувало такі набої відразу від декількох українських виробників. Вони готові до серійного виробництва.

"Завдяки антидроновим набоям українські військові зможуть ефективніше протидіяти ворожим FPV і "Мавікам". Їхня особливість у спеціальній бойовій частині, що в рази збільшує шанс збити російський дрон", - зауважив Шмигаль.

Він також додав, що для таких набоїв не потрібне окреме озброєння - ними можна спорядити штатне.

"Працюємо над тим, щоб ще більше нової та дієвої зброї з'являлося в арсеналі наших військових, посилювало їхню бойову міць та обороноздатність України", - підкреслив міністр.

Зброя для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада генеральний директор концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що вже наступного тижня до України надійде перша німецька баштова система протиповітряної оборони Skyranger 35 на шасі танка Leopard 1.

Анатолій Храпчинський, авіаційний експерт, виробник засобів радіоелектронної боротьби пояснив, що застосування системи Skyranger 35 може бути різнобічним. Адже вона дозволяє працювати як по гелікоптерах, виявляючи їх за 30 кілометрів, так і по "Шахедах".

