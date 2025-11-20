Служба безепек України повідомила їм про підозру та вживає заходів щодо їх затримання.

П’ятеро посадовців підконтрольного РФ угруповання "ДНР" отримали підозри у кримінальній справі щодо депортації в Росію 367 українських дітей зі шкіл-інтернатів на Донеччині. Про це повідомляє СБУ на своєму телеграм-каналі.

Йдеться про громадянина РФ Михайла Кушакова – колишнього "міністра освіти і науки ДНР" і чотирьох його спільників: Ігоря Лизова – керівника "адміністрації Амвросіївського району "ДНР"; Оксану Плотницьку – директора захопленої "Амвросіївської школи-інтернат № 4"; Лілію Білик (Доскіну) – заступницю директора захопленої "Амвросіївської школи-інтернат № 4" та Ірину Шетелю – очільницю захопленої "Вуглегірської спеціальної школи-інтернат № 6".

За матеріалами справи, ще 19 лютого 2022 року фігуранти за завданням Кремля організували незаконне вивезення 223-х вихованців Амвросіївської загальноосвітньої школи-інтернат № 4 та 11-х вихованців Докучаєвської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 27 до Курської області.

Того ж дня колаборанти депортували вже до Ростовської області рф ще 130 українських дітей. Цього разу – вихованців захопленої "Вуглегірської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 6".

15 березня 2022 року, продовжуючи виконання злочинного умислу, вони депортували ще трьох вихованців Амвросіївської загальноосвітньої школи-інтернат № 4 до Курської області рф.

За сприяння представників держави-агресора 159 українських дітей із вказаних закладів передали під опіку до російських родин. Вони досі проживають на території РФ.

Таким чином, фігуранти справи порушили вимоги ст. 49 Конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни, якою забороняється здійснювати примусове переселення або депортацію осіб, що перебувають під захистом, з окупованої території на територію окупаційної держави.

Цим особам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки вони переховуються на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

Росія "перевиховує" вкрадених дітей

Як повідомляв УНІАН, Росія використовує викрадених з окупованих територій України дітей для участі у бойових діях проти власного народу. З 2014 року було насильно вивезено понад 35 000 дітей, багато з яких зараз потрапляють до лав російської армії після досягнення 18-річного віку. Натаніель Реймонд із Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету підтвердив, що його команда розслідує десятки свідчень про залучення колишніх викрадених дітей до війни.

"Це не поодинокі випадки. Ми маємо справу з найбільшим викраденням дітей з часів Другої світової", — сказав Реймонд. "Це не перевиховання. Це мобілізація".

Загалом ідентифіковано 116 установ — від Криму до Тихоокеанського узбережжя РФ, — де утримуються українські діти. Після виходу з "таборів перевиховання" підлітки спрямовуються до кадетських шкіл, де проходять вишкіл зі зброєю.

