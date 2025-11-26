За її словами, не має бути узаконення захоплення території силою, а також обмеження кількості ЗСУ.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн презентувала депутатам Європейського парламенту пріоритети, які Євросоюз відстоюватиме у процесі розроблення і укладення мирної угоди між Україною і Росією. Як передає кореспондент УНІАН, про це фон дер Ляєн сказала під час виступу на дебатах в Європейському парламенті.

Президентка Єврокомісії наголосила, що Україна бореться за свою безпеку, свободу, незалежність, і саме це "стоїть на кону".

За її словами, нині настали вирішальні дні для України та Європи, і саме тому Євросоюз має продовжувати чинити тиск на Росію, поки не буде встановлено тривалого і справедливого миру.

"Європа виступатиме на стороні України й підтримуватиме Україну на кожному етапі шляху", - наголосила фон дер Ляєн.

При цьому, за її словами, російський "посібник" для дій не змінився, бо із самого початку Росія вірить, що зможе довше протриматися за Україну, Європу та усіх її союзників.

"І щоразу, коли спостерігається серйозний прогрес у переговорах, які можуть призвести до справжнього миру, насильство загострюється", - відзначила президентка ЄК.

Вона вважає, що це вже закономірність, яка спостерігалася з боку Росії і раніше.

На її переконання, Україна для Кремля є першим кроком у значно більшій грі.

"Для Росії будь-яка мирна угода - це про постійне перекроювання мапи, це про повернення до відносин між великими державами та сфер впливу. Але для України і Європи будь-яка мирна угода - це про створення справедливого і мирного миру. Миру, який зупинить цей конфлікт, і не посіє зерно для нових конфліктів у майбутньому. І це про забезпечення міцної та сталої архітектури безпеки для нашого континенту, яка базується на сильній Європі, сильному НАТО, міцному трансатлантичному партнерстві", - наголосила фон дер Ляєн.

У зв’язку з цим, вона запевнила, що саме ці принципи ЄС буде захищати разом з Україною і союзниками на кожному кроці цього шляху.

Також президентка ЄК запевнила, що Європа підтримує усі зусилля для побудови справедливого і тривалого миру для України. Цей мир має припинити вбивства й гарантувати Україні безпеку та суверенні права довгостроково, а також забезпечити надійну безпекову архітектуру для Європи.

З цієї причини в ЄС вітають зусилля президента США Дональда Трампа.

"Після місяців обговорень, важливо, що розпочалася робота над фактичним текстом. Звісно, ми знаємо, потрібно набагато більше зусиль. Але я вірю, що завдяки роботі України, Сполучених Штатів і європейців впродовж останніх днів у Женеві, тепер у нас є відправна точка. Наш об’єднаний фронт, наш єдиний голос і спільне розуміння мети мають надалі спрямовувати роботу на європейському рівні", - повідомла фон дер Ляєн.

У зв’язку з цим, вона назвала основні принципи для Європи у співпраці з Україною, США і Коаліцією охочих щодо подальшого шляху.

Перший пріоритет стосується того, що угода про завершення війни має призвести до справедливого і тривалого миру, а також забезпечити реальну безпеку для України та Європи.

"Як для суверенної нації, не може бути обмежень на Збройні сили України, котрі залишать країну вразливою перед майбутніми атаками", - відзначила фон дер Ляєн.

Президентка ЄК наголосила, що Україна потребує надійних і довготермінових безпекових гарантій в рамках "ширшого пакету заходів щодо стримування та запобігання будь-яким майбутнім нападам з боку Росії".

Другий пріоритет стосується підтримки суверенітету України. Зокрема, треба бути чіткими, що не має бути одностроннього поділу європейської суверенної держави і що кордони не можуть змінюватися силою.

"Якщо сьогодні ми легітимізуємо та формалізуємо підрив кордонів, ми відкриємо двері для нових війн завтра. Ми не можемо цього дозволити", - констатувала фон дер Ляєн.

Також Україна повинна самостійно обирати власне майбутнє і вже зробила вибір на користь Євросоюзу.

"Європейське майбутнє пов’язане з майбутнім України, і тому, майбутнє України - в Європейському Союзі", - додала вона.

Третій пріоритет стосується забезпечення фінансових потреб України.

"За відсутності будь-якого реального наміру з боку Росії брати участь у мирних переговорах зрозуміло, що ми повинні підтримувати Україну для її самоборони", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що на період 2026-2027 років Рада ЄС зобов’язалася задовольнити фінансові потреби України. Єврокомісія представила варіанти фінансування, у тому числі за рахунок заморожених російських активів. Тепер ЄК готова представити відповідний юридичний тест.

Четвертий пріоритет передбачає, що яким би не був дизайн майбутнього мирного договору, значна частина його впровадження залежатиме від ЄС та партнерів з НАТО. Тому, має бути дотриманий принцип, що нічого не може бути про Україну без участі України, про Європу без Європи, і про НАТО без НАТО. Йдеться про безпекові гарантії, санкції, фінансування відбудови України, інтеграція в єдиний ринок або членство України в ЄС.

П’ятий пріоритет має стосуватися повернення до України усіх викрадених Росією дітей.

