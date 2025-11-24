Проти цієї умови увесь час виступає Кремль, але українська делегація донесла американцям, що важко про щось домовлятись, коли на українців летять ракети і дрони.

Делегація України під час зустрічі з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа донесли позицію, що важко вести переговори, коли щоночі Росі запускає сотні ударних дронів і вбиває цивільне населення.

Тому, як зазначив радник керівника Офісу президента Олександр Бевз в етері Суспільне, припинення вогню є першочерговою передумовою до початку переговорів про закінчення війни.

"Що в плані на 28 пунктів, який бачив увесь світ, що у робочому проєкті, який ніхто не бачив – припинення вогню є. В документі, який спершу поширювався – це пункт 28, в якому було зазначено, що як тільки сторони досягають згоди за цією мирною рамкою, починається припинення вогню", - сказав Бевз.

Також він розповів, які уточнення до цього пункту українська сторона привезла у Женеву.

"Для нас припинення вогню завжди було першою, я би сказав "нульовою умовою" початку мирного процесу. Бо вести переговори дуже важко, коли у тебе сотні "шахедів" щоночі літають і людей вбивають… І тому ми просили: давайте припинення вогню і починаємо переговори. Росіяни на це не погоджувались. Тому, в женевських переговорах ми пояснювали американській стороні, що нам важливо прописати не тільки припинення вогню після погодження цієї рамки, а що воно має бути повним, безумовним, що воно має бути на суші, в морі, у повітрі, і покривати усі аспекти бойових дій для того, щоб дійсно бути ефективним", наголосив Бевз.

Радник Єрмака запевняє, що для України припинення вогню є одним з ключових пріоритетів, який має передувати переговорам і зустрічі лідерів для обговорення вже конкретного мирного договору.

Переговори про "мирний план" США

Як повідомляв УНІАН, вчора, 23 листопада, українській делегації вдалося переконати американську сторону внести суттєві зміни у перший проєкт з 28 пунктів. Водночас, остаточна редакція документу потребує доопрацювання. Разом з тим, найскладніші питання будуть вирішуватися президентами.

