Віткофф розповів про проєкт відновлення України після війни

Спецпредставник Трампа зазначив, що США планують працювати з BlackRock над відновленням України після завершення війни.

Спеціальний представник президента Дональда Трампа Стів Віткофф розповів, як США планують допомагати в післявоєнному відновленні України. Деталями він поділився під час пресконференції в Парижі після засідання "Коаліції охочих".

На думку Віткоффа, мирна угода відкриє широкі можливості для українського народу.

"Для людей, які повернуться додому після війни, щоб вони могли знайти роботу там (в Україні, – ред.). Ми працюємо з BlackRock, з його директором Ларрі Фінком над проектом (щодо майбутнього України, – ред.). Ми вважаємо, що це буде дуже-дуже важливо для народу України", - заявив він.

BlackRock є однією з найбільших інвестиційних компаній світу, що управляє трильйонами доларів і впливає на глобальні фінансові ринки. Спецпосланець Трампа зазначив, що ця ініціатива вважається вирішальною для майбутнього процвітання та відновлення України.

"Питання територій – найкритичніше, але ми сподіваємося досягти компромісів", - додав Віткофф.

Мирні переговори: всі подробиці

Раніше УНІАН повідомляв, що зять Трампа та представник американської делегації на переговорах з Україною Джаред Кушнер зазначив, що більшість питань щодо мирної угоди вирішено, проте це не означає, що вдасться в решті-решт досягти миру. Водночас, Кушнер зазначив, що мир не буде можливим без прогресу, який був досягнутий в Парижі сьогодні. Зять Трампа підкреслив, що мирна угода має бути укладена за таких умов, коли "обидві сторони прагнуть деескалації".

Також ми писали, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що на засіданні "Коаліції охочих" закладено механізми майбутнього моніторингу дотримання режиму припинення вогню під керівництвом США. Макрон підкреслив, що вперше було визначено, що позиції України, "Коаліції охочих" і США збігаються, аби надати сталі надійні гарантії безпеки для України. Президент Франції розповів про участь Італії, Польщі і Туреччини щодо розподілу відповідальності в рамках в цього формату.

