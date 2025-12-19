Рубіо зазначив, що миру можна домогтися шляхом переговорів тільки, якщо обидві сторони підуть на поступки.

Прогресу щодо припинення російсько-української війни досягнуто, але належить виконати ще багато роботи. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час брифінгу.

Прогрес щодо врегулювання війни

"Я думаю, що ми досягли прогресу. Але ще є куди йти. Очевидно, найскладніші питання завжди є останніми", - сказав держсекретар США.

За словами Рубіо, війни, як правило, закінчуються одним із двох способів: капітуляцією однієї сторони перед іншою або шляхом переговорного врегулювання.

"Ми не бачимо капітуляції в найближчому майбутньому з жодної зі сторін, і тому тільки переговорне врегулювання дає нам можливість закінчити цю війну", - додав він.

Рубіо зазначив, що миру можна домогтися шляхом переговорів тільки, якщо обидві сторони щось отримають від цього, а також якщо вони підуть на поступки. За його словами, США намагаються з'ясувати, що можуть дати Україна і Росія, а також те, що вони очікують отримати натомість.

"Те, що ми намагаємося зрозуміти, це те, з чим Україна може погодитися і з чим може погодитися Росія, визначити позиції обох сторін і подивитися, чи зможемо ми якось наблизити їх один до одного до якоїсь угоди", - пояснив держсекретар США.

Чи готові США визнати окуповану українську територію російською

Під час брифінгу журналіст запитав у Рубіо, чи готові США юридично визнати окуповану українську територію російською. У відповідь на це держсекретар США заявив, що не може говорити про будь-які конкретні деталі майбутньої мирної угоди.

"Ми не зможемо вести переговори про мирну угоду, особливо таку як ця, у ЗМІ... Дозвольте мені просто сказати: не може бути мирної угоди, якщо Україна не погодиться з нею. І не може бути мирної угоди, звичайно, якщо Росія не погодиться. Але пам'ятайте, що будь-яка мирна угода - це та, з якою Україна має погодитися, тому що вони є учасником бойових дій. Якщо Україна скаже, ми не згодні з цим, миру не буде", - наголосив Рубіо.

За словами держсекретаря США, Вашингтон не збирається нав'язувати угоду Україні чи Росії. Він заявив, що США хочуть зрозуміти, чи зможуть обидві сторони війни дійти згоди.

"Це займає багато часу. Нам доведеться проявити деяке терпіння в цьому. На жаль, це вже затягнулося довше", - додав Рубіо.

Угода з поступками територією може стати важким викликом для України

Раніше Politico писало, що будь-яка мирна угода з Росією, яка передбачатиме територіальні поступки України, стане для президента Володимира Зеленського майже нездоланним політичним і суспільним викликом. У виданні нагадали, що багато українців не готові прийняти здачу земель Росії заради миру.

Крім того, у виданні навели результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Воно показало, що 75% українців вважають будь-який "мирний план", що передбачає територіальні поступки з боку України, абсолютно неприйнятним.

