Поки тривають переговори про пошук миру видання нагадало про тиск США на Україну.

На поточному етапі українські, американські, європейські, а також і російські чиновники намагаються вплинути на результат найсмертоноснішої війни в Європі з часів Другої світової війни. Про це йдеться в матеріалі The Associated Press, яке проаналізувало дипломатичні зусилля сторін у рамках "мирного плану" США.

Видання нагадало, що пропозиція щодо миру, яку схвалили США, схожа з цілями Росії, і тому вона викликала тривогу в Києві та європейських столицях. А Україна та союзники запропонували низку контрпропозицій, які доповнили пункти плану. Наразі очікується вирішальна відповідь від Вашингтона та Москви.

Президент США Дональд Трамп вже прокоментував процес, сказавши, що "угода близька". Він додав, що наступного тижня відправить свого посланця Стіва Віткоффа на зустріч із Путіним.

Однак спори навколо плану не стихають. Адже у своєму першому варіанті план на 28 пунктів пропонував передати увесь Донбас РФ, обмежити чисельність ЗСУ та заборонити Україні шлях в НАТО. Він також виключав перебування військ НАТО в Україні та не зобов'язує США чи європейські країни захищати Україну, якщо Росія знову нападе. Росія натомість під загрозою санкцій зобов'яжеться більше не нападати на Україну.

"Україна та її європейські союзники заявили, що план винагороджує російську агресію, і намагалися запропонувати контрпропозиції, спрямовані на зміщення балансу сил на користь України, такі як зняття обмеження військової потужності України, залишення відкритим питання майбутнього членства в НАТО та відкладення обговорення територіальних поступок до укладення договору про припинення вогню", - йдеться у статті.

Як зазначило видання, крихкість процесу переговорів підкреслив витік у Bloomberg News стенограми розмови, в якій "Віткофф, ймовірно, навчав Ушакова, як заручитися підтримкою Трампа щодо мирного плану".

І хоча Москва заперечила витік, Білий дім не заперечував достовірності стенограми. Трамп назвав ймовірний підхід Віткоффа до росіян під час розмови "стандартною" процедурою переговорів.

Українські чиновники заявили, що сподіваються, що Зеленський протягом кількох днів приїде до США для зустрічі з Трампом, тоді як президент США заявив, що зрештою може зустрітися і із Зеленським, і з Путіним, але не раніше, ніж буде досягнуто більшого прогресу.

Зміцнення безпеки України

На тлі побоювань у Європі, що її відсувають на другий план, союзники України з Коаліції охочих, провели відеоконференцію за участю Зеленського та державного секретаря США Марко Рубіо. Близько 20 країн коаліції погодилися приєднатися до "сил підтримки" для України після припинення вогню. План передбачає, що європейські союзники навчатимуть українських військових та надаватимуть підтримку з моря та повітря, але покладаються на військову силу США як гарантію безпеки.

Трамп прямо не зобов'язався надати таку підтримку, але лідери Великої Британії, Франції та Німеччини заявили, що учасники домовилися з Рубіо "прискорити спільну роботу зі Сполученими Штатами для просування планування гарантій безпеки".

Втома від війни може допомогти мирним зусиллям

Цей поштовх до миру відбувається на тлі виснаження українців після майже чотирьох років війни, коли "міста та енергетична інфраструктура країни зазнають ударів російських ракет та безпілотників".

"Як Росія, так і Україна втратили сотні тисяч загиблими і пораненими, а вздовж лінії фронту Росія досягає повільних успіхів і завдає величезних людських втрат", - додали автори.

Голова зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що санкції проти російської нафти і газу починають діяти, чинячи тиск на Москву.

"Вони хочуть, щоб ми повірили, що вони можуть продовжувати вічно. Це неправда", – сказала вона.

Також видання нагадало про проблеми у Зеленського, який має справу з корупційним скандалом, а також у Трампа, який стикається з розколами у своєму русі MAGA .

Джим Таунсенд, старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки, сказав, що росіяни, ймовірно, сприймають Трампа як нетерплячого та незосередженого, і використовуватимуть тактику зволікання, щоб уникнути поступок.

"Це може бути справжнім безладом. Росіяни не відчувають жодного тиску. Вони думають, що переможуть, якщо протримаються достатньо довго. Весь тиск на Зеленському", – сказав він.

Більше оцінок мирного процесу

Нагадаємо, що на думку канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, у російського диктатора Путіна немає вибору, щоб успішно вийти з війни проти України. Окрім того, він наголосив, що угода, що допоможе досягти справедливого миру, має бути укладена за участі України та її європейських союзників.

Водночас президент США Дональд Трамп продовжує захищати запропоновану угоду. На його думку головною поступкою Росії має бути зупинка бойових дій.

