Якщо США і РФ укладуть "мирну угоду" за спиною України та європейців, то така угода не стане основою для справжнього і стійкого миру в Україні, запевнив канцлер Німеччини.

Ініціатор війни Володимир Путін повинен визнати, що у нього немає вибору, щоб успішно вийти з війни проти України. Про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав під час виступу у Бундестазі (нижній палаті німецького парламенту), передає Reuters.

"Ми хочемо, аби ця війна завершилася якомога скоріше. Але угода, укладена між великим державами без згоди України і без згоди європейців не буде основою для справжнього, стійкого миру в Україні", - наголосив Мерц.

Канцлер Німеччини відзначив, що рішення про європейські справи можуть ухвалюватися лише за умови спільної згоди.

"Україна не є пішаком, а суверенним гравцем для відстоювання власних інтересів і цінностей", - додав Мерц.

Канцлер додав, що Німеччина продовжить підтримувати український народ і з цією метою використає заморожені російські активи.

Німеччина збільшить фінансову допомогу Україні до 11,5 млрд євро (13,31 млрд доларів) у бюджеті на 2026 рік. Раніше планувалося, що допомога сягатиме 8,5 млрд євро.

"Мирний план" Трампа - що відомо

За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп хоче закінчити війну в Україні, незалежно від того, якою буде угода. Зокрема, президент США готовий буде підписати будь-яку угоду, яка "зупинить війну та яку сторони зможуть якнайшвидше узгодити".

Водночас в адміністрації Трампа лунають заяви про прогрес в узгодженні тексту проєкту угоди з Україною, але за даними українських джерел, Україну не влаштовує три моменти, які можуть стати перешкодою на шляху до реального миру. Україна не бажає віддавати Росії ту частину Донеччину, яку російські окупанти не можуть захопити. Своєю чергою офіційний Київ не погоджується на обмеження чисельності ЗСУ до 600 тис. осіб. Україна не бажає відмовлятися від руху на членство в НАТО.

