Україна вже завдала Росії стратегічної шкоди і може продовжити робити це, вважають журналісти.

"Мирний план", створений Москвою та Вашингтоном, переоцінює домінування Росії та слабкість України у цій війні. Насправді Україна завдала РФ стратегічної шкоди, пише Forbes.

Зазначається, що опублікований "мирний план" фактично винагороджує територіальні здобутки, але ігнорує втрати РФ в енергетиці. Видання зазначило, що економіка та енергетична інфраструктура росіян не є неушкодженою, що зменшує її реальну перевагу.

"Росія втратила значні потужності з переробки нафти, нафтобази та ключові центри зберігання через удари українських безпілотників та ракет. Більшість пошкоджень нафтопереробних заводів сталися між кінцем 2024 та серединою 2025 року, що відображає продуману ​​українську кампанію з порушення логістики палива під час війни.

Видання навело приклад, що було порушено роботу кількох нафтопереробних заводів та трубопроводів поблизу Москви та на заході РФ, що обмежило постачання палива як для військових, так і для цивільних осіб.

Forbes відзначає, що Росія вразлива у сфері енергетики і не здатна витримувати тиск нескінченно. Українські удари разом з диверсифікацією джерел енергії в Європі означають, що Кремль не тримає всі козирі в руках. А будь-яка угода, що ігнорує ці реалії, ризикує надмірно компенсувати Москві втрати і винагородити її за агресію.

Тому запропонований план з 28 пунктів, на думку видання, неправильно трактує справжні стратегічні позиції України та РФ. Фактично він винагороджує завоювання, підриває колективну оборону та ігнорує "енергетичне поле бою", на якому РФ не є непереможною.

"Насправді Захід все ще має інструменти для формування результатів. Будь-яка угода, яка не враховує цю реальність, не є миром — це пауза, під час якої наступне протистояння може бути ще дорожчим", – відзначають журналісти.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна має на меті провести зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа до кінця листопада. Під час цієї зустрічі президенти мають особисто обговорити фінальні етапи щодо мирних перемовин.

Тим часом Foreign Policy відзначає користь для США від запропонованого "мирного плану". Зазначається, що ця угода принесе Вашингтону бонус у розмірі $300 млрд. Більшість з цих грошей стосуються заморожених російських активів РФ. Зокрема, згідно з угодою, американські фірми отримають $100 млрдв заморожених російських активів для фінансування реконструкції України, а уряд США отримає 50% прибутку проекта з відновлення.

