Радник Єрмака заявив, що США не залучатимуть Україну у процес донесення до РФ переробленого мирного плану.

Сполучені Штати Америки самостійно передадуть Російській Федерації оновлений проєкт "мирного плану" про закінчення війни після доопрацювання документу з українською стороною. Про це радник керівника Офісу президента Олександр Бевз в етері Суспільного.

Що буде далі у переговорному процесі щодо мирного плану

Бевз зазначив, що одразу після приїзду до Києва сьогодні ввечері, делегація їде на зустріч з Зеленським, і буде визначатися схема роботи на найближчі дні.

Радник Єрмака пояснив, у чому полягає поточна домовленість з американською стороною, яка зберігає текст з українськими зауваженнями у себе.

"Вони є тримачем тексту. Вони були ініціаторами, тримають так звану "мастер-копію" і дуже сенсетивні до її розголошення, поки вона не буде фіналізована… Далі я думаю, впродовж найближчих днів цей текст буде ними доопрацьований. Ми сподіваємося, що комунікація президентів України та США станеться найближчим часом. Не хотів би концентруватися на тому дедлайні, котрий ставили до Женеви, тобто про День подяки", - сказав Бевз.

Зокрема, за його словами, зараз усі розуміють, що важливо дійти до консенсусного документу, аніж зробити це якомога швидше у конкретний день. Посадовець наголосив:

"Але також домовленість полягає у тому, що як тільки цей текст буде погоджений між нами, Україною і США, американці будуть про це говорити з росіянами, і власне це очікується як наступний етап цього процесу".

Донесення проєкту мирного плану до Росії

Він зізнався, що американці не залучають Україну в цей процес.

"І можливо, це нормально, якщо вони виступають в ролі певного модератора, який прагне знайти посередині позицію між двома сторонами війни", - сказав Бевз.

Радник вважає, що коли США фіналізують текст з Україною, мабуть відбудеться зустріч, або спочатку передача тексту, а потім зустріч, і подальша комунікація з російською стороною.

"На жаль, ми вже чуємо певні сигнали з Москви. Сьогодні була певна реакція. Напевно поки що не можна її назвати достатньо офіційною, щоб робити судження, але можна зрозуміти наратив, що відхилення від того першочергового плану з 28 пунктів сприймається у Москві негативно", - відзначив Бевз.

Він зауважив, що чув від російської сторони твердження, що нібито у 28 пунктах було забагато поступок зроблено Україні. Чиновник сказав:

"У нас, звичайно, на цей рахунок зовсім інша точка зору".

"Мирний план" США - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада у Женеві відбулися зустрічі української і американської делегацій. Також до Женеви прибули радники лідерів провідних європейських держав.

Перед цим американці передали Україні проєкт із 28 пунктів щодо закінчення війни. Переважна частина цих пунктів суперечить інтересам України та Європи, і взагалі, американська пропозиція співзвучна з вимогами Росії, через які вона введе повномасштабну війну проти України.

За підсумками зустрічей у Женеві повідомлялося, що до американського тексту були внесені суттєві зміни.

