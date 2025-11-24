Ключові питання мають вирішити Дональд Трамп і Володимир Зеленський.

План США щодо завершення війни між Росією та Україною був істотно переглянутий на переговорах у Женеві: його зменшили з 28 до 19 пунктів, повідомили джерела Financial Times, обізнані з ходом обговорень.

Які саме положення було вилучено, не уточнюється, однак це сталося після того, як Київ і його європейські союзники вказали на неприйнятність низки вимог у документі.

Financial Times зазначає, що США та Україна розробили новий мирний договір із 19 пунктів, але залишили найбільш політично чутливі моменти на розсуд президентів двох країн.

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який був присутній у залі у складі української делегації на важливих переговорах у Женеві, заявив, що зустріч була "напруженою", але "продуктивною". Її результатом став ретельно перероблений проєкт документа, що викликав "позитивні" почуття в обох сторін.

За його словами, після кількох годин кропітких переговорів, які ледь не зірвалися ще до початку, представники США та України досягли угод з низки питань, але "винесли за дужки" найбільш суперечливі моменти, включно з територіальними питаннями і відносинами між НАТО, Росією і США, які повинні були вирішити Дональд Трамп і Володимир Зеленський.

Зазначається, що українці заявили, що вони "не уповноважені" ухвалювати рішення щодо територіальних питань, зокрема, щодо поступки земель, як передбачалося в початковому проєкті плану, що, згідно з Конституцією України, вимагало б проведення загальнонаціонального референдуму.

Новий проєкт, за словами Кислиці, мало чим нагадує більш ранню версію мирної пропозиції, яка викликала обурення в Києві. Він сказав:

"Від початкової версії залишилося дуже мало. Ми розробили міцний звід міркувань і кілька пунктів, за якими ми можемо піти на компроміс. Решта потребуватиме рішень керівництва".

Важливо, що чернетки плану, передані главам делегацій США та України, були єдиними текстами, які залишили зал переговорів. Кислиця повідомив, що всі інші копії були повернуті після завершення зустрічі.

Дипломат запевнив, що американці були уважними, прагнули вислухати точку зору українців і відкриті для пропозицій.

"Майже всі наші пропозиції були взяті до уваги", - сказав він.

Зазначається, що хоча переговори завершилися на позитивній ноті, вони ледь не провалилися, за словами Кислиці, який охарактеризував обстановку в Женеві в неділю вранці як "дуже напружену". Американці приїхали на зустріч, розчаровані витоками інформації в ЗМІ за кілька днів до зустрічі та публічними дебатами навколо походження першого варіанту пропозиції.

"Перші години були абсолютно... висіли на волосині"", - сказав дипломат.

Знадобилося майже дві години переговорів між Єрмаком і Рубіо, щоб знизити градус і повернутися в потрібне русло.

За його словами, тривала зустріч з американцями дала змогу українцям висловити свої побоювання і вимоги. Потім була коротка перерва і докладний розгляд запропонованого мирного плану по пунктах.

Питання про чисельність ЗСУ

Кислиця заявив, що американська сторона, схоже, готова зняти пропозицію про введення обмеження в 600 000 військовослужбовців для української армії. Він додав, що американські переговірники уважно вислухали аргументи української сторони і погодилися взяти їх до уваги. Дипломат додав:

"Вони погодилися, що чисельність української армії, зазначена у версії [проєкту мирного плану], що просочилася, - ким би вона не була, - більше не обговорюється. Військові продовжать обговорювати ці домовленості".

За його словами, пропозицію про загальну амністію за потенційні воєнні злочини в початковому проєкті було перероблено з урахуванням "скарг тих, хто постраждав на війні".

Він стверджує, що перед переговорами зі США Україна провела закриті обговорення з європейськими радниками з національної безпеки для координації позицій і визначення загальних пріоритетів. Дипломат неодноразово високо оцінював "конструктивну взаємодію" американської команди, особливо виділивши Рубіо, Дрісколла і Кушнера.

Яких кроків чекають від РФ

Зазначається, що тепер Вашингтон має вирішити, як і коли представити Росії проєкт мирної угоди. Кремль заявив у понеділок, що поки що не бачив і не був проінформований про нього.

"Росіяни повинні показати, чи дійсно вони зацікавлені в мирі, чи знайдуть тисячу причин не вступати в переговори", - сказав Кислиця.

Україна, зі свого боку, висловила готовність продовжувати працювати над справедливим припиненням війни і відправитися "куди завгодно" для продовження цього процесу. Він також підкреслив ширше значення женевської зустрічі.

"Головним досягненням Женеви є те, що нам вдалося зберегти працездатне партнерство і діалог з американцями. Незважаючи на галас у ЗМІ та ажіотаж у соціальних мережах, обидві сторони продемонстрували міцність партнерства і здатність підготувати життєздатний документ для лідерів", - заявив димломат.

Переговори в Женеві - останні новини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що хоча на Женевських переговорах деякі питання були з'ясовані, але "мир в Україні не настане за одну ніч".

Він чітко дав зрозуміти, що з Європою необхідно консультуватися і погодитися на мирний план щодо України, з огляду на його наслідки для європейської безпеки, і закликав Росію сісти за стіл переговорів і брати активнішу участь у переговорах.

