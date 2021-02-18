Вимагав закрити "Миротворець": угорського єврокомісара внесли у список "ворогів України", а потім видалили

На сайт його додали через "втручання у справи суверенної держави Україна", "дії, спрямовані на підтримку сепаратизму на Закарпатті" і "участь в пропагандистських заходах проти України".

Сайт "Миротворець" вніс єврокомісара від Угорщини Олівера Варгеї у список "ворогів України". Пізніше його сторінку на сайті видалили. Читайте такожСкандальний нардеп Тищенко живе в розкішних апартаментах свого товариша - ЗМІ (фото)Про це пише "Європейська правда". 16 лютого про внесення Варгеї у список "Миротворця" повідомили угорські ЗМІ. Його профіль був доступний, але станом на ранок 18 лютого він видалений. На сайт його додали через "втручання у справи суверенної держави Україна", "дії, спрямовані на підтримку сепаратизму на Закарпатті" і "участь в пропагандистських заходах проти України". Що цьому передувало На засіданні Ради асоціації ЄС-Україна єврокомісар від Угорщини Олівер Варгеї вимагав внести до спільної заяви тезу про те, що в Україні утискають національні меншини, а також вимагав від Києва припинити роботу сайту «Миротворець».

За даними журналістів, на двосторонніх переговорах Варгеї взагалі був дуже агресивним, але коли дійшло до питання "Миротворця", некоректність зайшла за межу. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter