Сайт "Миротворець" вніс єврокомісара від Угорщини Олівера Варгеї у список "ворогів України". Пізніше його сторінку на сайті видалили.
Читайте такожСкандальний нардеп Тищенко живе в розкішних апартаментах свого товариша - ЗМІ (фото)Про це пише "Європейська правда".
16 лютого про внесення Варгеї у список "Миротворця" повідомили угорські ЗМІ.
Його профіль був доступний, але станом на ранок 18 лютого він видалений.
На сайт його додали через "втручання у справи суверенної держави Україна", "дії, спрямовані на підтримку сепаратизму на Закарпатті" і "участь в пропагандистських заходах проти України".
Що цьому передувало
- На засіданні Ради асоціації ЄС-Україна єврокомісар від Угорщини Олівер Варгеї вимагав внести до спільної заяви тезу про те, що в Україні утискають національні меншини, а також вимагав від Києва припинити роботу сайту «Миротворець».
- За даними журналістів, на двосторонніх переговорах Варгеї взагалі був дуже агресивним, але коли дійшло до питання "Миротворця", некоректність зайшла за межу.
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