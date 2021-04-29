Василь Мокан іде з посади за власним бажанням.

Уряд планує розглянути питання про призначення нового постійного представника Кабінету міністрів України у Верховній Раді.

Читайте такожРазумков розповів, коли Рада може розглянути відставку СтепановаПро це повідомляється на Урядовому порталі.

«Протягом двох тижнів буде оприлюднена нова кандидатура представника уряду в законодавчому органі країни», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чинний представник уряду в парламенті, народний депутат Василь Мокан обіймає відповідну посаду з квітня минулого року.

Своєю чергою Мокан у своєму Telegram-каналі повідомив, що сьогодні написав заяву про звільнення з посади постійного представника Кабміну у ВР за власним бажанням.

«З прем‘єр-міністром України Денисом Шмигалем такий крок взаємно погоджений. Вдячний йому та всьому складу уряду за насичені 13,5 місяців роботи. Хто стане наступником на посаді - рішення за Кабміном», - зазначив він.

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Автор: Інна Андаліцька