Глава МВС наголосив, що реформи у його відомстві будуть продовжені, попри спроби залякати команду президента.

Спроба умисного вбивства першого помічника президента Сергія Шефіра не зупинить боротьбу з організованою злочинністю в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Хочу наголосити, що метою даного злочину було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України, і також наголошую, що команду президента не налякати. Ті реформи, які початі, у тому числі по боротьбі з організованою злочинністю, вони будуть продовжені", - наголосив Монастирський.

Він підкреслив, що постріли нападниками здійснювалися з тою метою, аби зупинити автомобіль.

"І ми розуміємо, що якщо би зупинився автомобіль через 50 або 100 метрів, то наслідки були б однозначно трагічними. Те, що водій проїхав і виїхав із зони обстрілу, - було фактом, що спасло життя", - додав міністр.

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Замах на Сергія Шефіра: що відомо про напад і як коментують у Зеленського

У середу вранці, 22 вересня, в районі села Лісники Київської області невідомі особи відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України Сергія Шефіра. В результаті його водій отримав три вогнепальні поранення. Зараз він перебуває в реанімації в лікарні "Феофанія". Сам Шефір не постраждав.

За фактом замаху розпочато провадження з попередньою кваліфікацією "замах на вбивство двох і більше осіб" (ст. 115 КК).

Поліція ввела операцію "Сирена" в області і шукає нападників.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Шефір після замаху перебуває в стані шоку і припускає, що злочинці могли стріляти саме по ньому, а у водія потрапили випадково.

Радник голови офісу Михайло Подоляк, коментуючи ранковий напад, заявив, що для нього він є очевидною спробою демонстративного вбивства ключового члена команди.

На знімках з місця події видно, що правоохоронці нарахували мінімум 17 вхідних кульових отворів. Сліди від пострілів знаходяться на лівій стороні автомобіля. Це означає, що стріляли, ймовірно, через смугу зустрічного транспорту.

Автор: Денис Прядко