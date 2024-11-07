За словами прем'єр-міністра Польщі, ніхто не знає, як діятиме новий глава Білого дому у питанні війни в Україні.

На сьогодні ніхто у світі не може точно сказати, як новообраний президент США Дональд Трамп діятиме у питанні війни РФ проти України. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Укрінформ.

Він спрогнозував, що світ може "очікувати динамічного президентства" і бути готовими до зміни у порівнянні з наразі чинним главою Білого долму президентом Джо Байденом.

"Що це означає також для нас у ключовій справі безпеки, тобто у питанні: Україна, Росія, війна? Чи це означає зміну фронту у Вашингтоні? Я не знаю сьогодні у світі нікого, хто б точно відповів на це питання. Останніми місяцями ми чули змінні думки, змінні пропозиції з різних питань", - сказав Туск.

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За його словами, Трамп є "вимогливим партнером", але в нього під час його головування у Раді ЄС за першої каденції Трампа склалися "хороші відносини". При цьому Трамп сповідує один принцип у політиці, який не приховує: він використовує "певного роду непередбачуваність":

"Я часто чув, також і в розмовах віч-на-віч від Дональда Трампа, що це хороший спосіб застати когось зненацька. Іноді він таким чином застає зненацька союзників, іноді - ворогів".

Останні заяви Дональда Туска

На початку листопада прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зробив заяву щодо майбутнього Європи після виборів у США. За його словами, Європа нарешті має подорослішати і повірити у власні сили.

Раніше Туск повідомив, що Польща почала будувати на кордоні з Росією та Білоруссю "Східний щит". Він складатиметься з укріплень, фортифікаційних споруд та природних перешкод різних типів. Крім того, з'являться системи розвідки і виявлення загроз.

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