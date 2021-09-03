Єрмак натякнув, що на слова екс-президента в ОП не звертають уваги.

В Офісі президента іронічно прокоментували нещодавні "настанови" колишнього очільника держави, нардепа Петра Порошенка, які той дав Володимиру Зеленському перед візитом до США.

В ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" очільник Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що Зеленський слухає поради інших людей, проте не Порошенка. І пояснив, чому.

"Я думаю, що ви знаєте мою позицію. Я вважаю і впевнений в тому, що нарешті Україна має найкращого президента за всю історію, тому він безумовно дослуховується до думок не тільки членів своєї команди, але і до людей, які дійсно мають досвід, необхідні знання. Але не думаю, що в цьому списку є п'ятий президент України", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, 30 серпня колишній президент на своїй сторінці у Facebook оприлюднив майже шестихвилинне відео під назвою "Порошенко дав настанови Зеленському". У ньому він розповів, на чому Зеленський має зосередитись у США, з ким зустрітися та які питання обговорити. Не забув Порошенко згадати і про себе, даючи поради діючому главі держави: "Встановити добрі особисті відносини довіри з главою Білого дому. Як мінімум, на тому рівні, яка існувала за моєї каденції".

Автор: Іван Бойко