Ердоган та Гутерріш до розв'язання питань "не формально підходять, не поверхнево, а дійсно щиро співпереживають і хочуть розв'язувати проблеми".

На львівському саміті ніхто не схиляв Україну до поступок на користь Росії, зради немає.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відеозверненні, яке він розмістив у Facebook.

"Ніхто нас не схиляв до поступок на користь Росії. Якщо знову полетить якась зрада по соцмережах, то одразу хочу сказати, що такого не було",- наголосив він.

За словами Кулеби, сьогодні у Львові на саміті за участі президента України Володимира Зеленського, президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана і генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріша обговорювались важливі питання.

"Підозрюю, що до завершення цієї війни від скоординованості і від рішень цієї трійки залежатиме розв'язання багатьох проблем дипломатичним шляхом",- сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що між ними є взаєморозуміння і "це головне".

"Вони скоординували не просто позиції, а скоординували свої дії з ключових питань - зерновий коридор, Запорізька АЕС і, безумовно, звільнення наших полонених. Не просто поговорили, домовились, хто що робитиме далі",- повідомив він. При цьому Кулеба додав, що Ердоган та Гутерріш до розв'язання питань "не формально підходять, не поверхнево, а дійсно щиро співпереживають і хочуть розв'язувати проблеми".

Міністр зазначив, що зустріч Зеленського та Ердогана продовжувалась набагато довше, ніж передбачалося. Кулеба додав, що це дозволило йому "плідно попрацювати цілу годину, займаючись самітом "Кримської платформи".

"Саміт буде, він буде дуже крутий. Попереду нові саміти і нові перемоги", - наголосив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський після зустрічі у тристоронньому форматі за участю Ердогана та Гутерріша підкреслив, що діалог з Росією можливий тільки в разі повного виведення окупаційних військ з території України.

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