У "Нафтогазі" заявили, що припис суперечить законодавству.

Припис Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) голові наглядової ради Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд з вимогою припинити контракт з головою правління «Нафтогазу» Юрієм Вітренко суперечить законодавству та буде оскаржений в суді.

Про це повідомила прес-служба «Нафтогазу» з посиланням на слова голови правління держкомпанії Юрія Вітренка.

«Чому НАЗК не звертається до суду для припинення відповідного контракту, а грається в політику, і в чиїх інтересах це відбувається? Чому досі Нацагентство не реалізувало надане законом право на звернення до суду, а штампує приписи, умисно поглиблюючи конфлікт, автором якого є вони самі?», - сказав він.

В прес-службі зазначають, що, згідно із чинним законодавством, такого способу реагування НАЗК на порушення як припис не передбачено у разі застосування статей 26 та 67 Закону України «Про запобігання корупції».

Законом України «Про запобігання корупції» у частині 2 статті 26 передбачено, що порушення пункту 1 частини 1 цієї статті в частині обмеження щодо укладення трудового договору (контракту) є підставою для припинення відповідного договору.

Правочини у сфері підприємницької діяльності, вчинені з порушенням вимог пункту 1 частини 1 цієї статті, можуть бути визнані недійсними.

Водночас, у разі виявлення порушень, передбачених частиною першою цієї статті, Національне агентство звертається до суду для припинення трудового договору (контракту), визнання правочину недійсним.

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Припис НАЗК щодо Вітренка

1 липня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило припис голові наглядової ради Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд з вимогою припинити контракт з головою правління «Нафтогазу» Юрієм Вітренко.

5 червня голова НАЗК Олександр Новіков заявив, що розпорядження уряду про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України", як і контракт з ним, мають бути скасовані як незаконні.

У НАЗК вважають, що під час виконання повноважень в.о. міністра енергетики Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності "Нафтогазу", що є порушенням при призначенні його на посаду.

В середині червня Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції на ім’я прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Автор: Ігор Орел