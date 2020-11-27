Інфікованих COVID-19 парламентарів зобов’яжуть приєднатися до обговорення по онлайн-зв’язку.

Спікер Ради Дмитро Разумков скликає голів фракцій парламенту на велику нараду у суботу об 11:00.

Про це у Telegram повідомив депутат від «Голос» Ярослав Железняк.

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«Тема – робота парламенту в грудні. Очікуємо, що розмова піде про бюджет-2021, закони щодо «конституційної кризи» й призначення глави НАБУ, а також про підтримку бізнеса й відтермінування РРО для ФОП», – написав він.

Нарада відбудеться з участю прем’єра Дениса Шмигаля, глави Офісу президента Андрія Єрмака і його заступників.

Железняк зауважив, що востаннє такі зустрічі проводили, як тільки в Україні ввели карантин.

Інфікованих COVID-19 парламентарів зобов’яжуть приєднатися до обговорення по онлайн-зв’язку.

17 листопада Верховна Рада вдруге провалила голосування щодо законопроекту, яким пропонувалося відстрочити використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.

Введення РРО: що відомо

Впровадження в Україні програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО) має відбуватися у три етапи. Перший етап стартував 1 серпня, і він передбачав добровільну установку додатка РРО бізнесом у 2020 році.

Другий етап має розпочатися 1 січня 2021 року, коли сфера використання PPO буде розширена на критичні, так звані ризиковані сфери бізнесу. Це стосується тільки текстильних товарів, вживаних товарів, готельного, ресторанного бізнесу, торгівлі через Інтернет. Це сфери бізнесу, які несуть найбільші ризики приховування операцій.

Третій етап з 1 квітня 2021 року передбачає впровадження РРО для всіх фізосіб-підприємців другої та третьої групи.

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Автор: УНІАН