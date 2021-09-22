У червні за підсумками саміту НАТО було заявлено, що Україна стане членом НАТО за допомогою Плану дій щодо членства.

Наразі немає розуміння, коли Україна отримає План дій щодо членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав під час онлайн-включення з Нью-Йорка.

"Немає розуміння, коли Україна отримає ПДЧ. Але, власне, це та відверта розмова (і вона дуже дружня, до речі), яку ми маємо з НАТО, про те, що інтеграція не може бути нескінченною", - наголосив Кулеба.

Міністр розповів, що нещодавно розмовляв з одним з учасників саміту Альянсу, який відбувся в Бухаресті у 2008 році, оскільки тоді Україна і Грузія отримали гарантію, що колись стануть членами НАТО.

Читайте такожДля країн, які прагнуть членства в НАТО, має бути чітка часова перспектива - Зеленський після зустрічі зі Столтенбергом"І ця людина, яка очолювала делегацію однієї з країн, сказала мені, що тоді йому здавалося, що набуття Україною і Грузією членства в НАТО займе буквально декілька років - два-три роки, і вони будуть у НАТО. Але процес розтягнувся і розтягнувся вже непристойно довго. Тому я думаю всім потрібно більш прагматично і практично підходити до цього питання, тому що не може бути нескінченна інтеграція", - заявив Кулеба.

Він уточнив, що усе повинно мати визначеність і чіткість.

"І НАТО, і Україна переконані, що вони роблять один одного міцнішими, тому це абсолютно природний процес, і ми будемо продовжувати робити необхідні реформи для євроатлантичної інтеграції", - заявив Кулеба.

Міністр додав, що сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським позитивно оцінив українські реформи. "І подякував президенту України за відданість курсу реформ", - сказав глава МЗС.

За його словами, усі розуміють, що в Альянсі є країни, які "не зацікавлені в українських реформах, а просто прикриваються цим аргументом для того, щоб стримувати євроатлантичну інтеграцію України".

"Ми повинні не боятися говорити відверто про ті випадки і інтереси України, які свідомо і грубо не враховуються, де є маніпуляції. Ми говоримо про це відверто щодо окремих членів країн НАТО і працюємо з ними", - заявив Кулеба.

Читайте такожФінансова підтримка України з боку США має сягнути $1 мільярда - КулебаЯк повідомляв УНІАН, 14 червня за підсумками саміту НАТО у комюніке голів держав і урядів 30 країн-членів НАТО було заявлено, що Україна стане членом НАТО за допомогою Плану дій щодо членства (ПДЧ).

Вони також висловились на підтримку права України вирішувати власне майбутнє і формувати зовнішньополітичний курс без зовнішнього втручання.

Кулеба закликає країни-члени НАТО надати Україні План дій щодо членства у 2022 році.

Раніше, 9 лютого, генсек Альянсу Єнс Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успішної реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.

У Посольстві США також заявляли, що для подальшого просування євроатлантичної інтеграції України необхідний прогрес у "важких, але важливих" реформах.

7 червня заступник генсека НАТО Мірчі Джоане повідомив, що в Альянсі поки що немає консенсусу в питанні надання Україні ПДЧ.

Автор: Віталій Саєнко