Вона вважає, що "грузинський народ має стати на захист свого президента".

Народний депутат України від "Слуги народу" Єлізавета Ясько відвідала у в'язниці грузинського міста Руставі Міхеїла Саакашвілі, про відносини з яким нещодавно оголосила публічно.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Відвідала Міхеїла Саакашвілі в Грузії. Я пишаюсь ним і його духом", - написала Ясько.

На її переконання, він перебуває під незаконним арештом.

Читайте такожЗМІ показали відео затримання Саакашвілі грузинськими силовиками"Це абсолютно неприпустимо. Він - політичний в'язень, громадянин України, в країні де, на жаль, немає справедливої судової системи", - зазначила вона.

Ясько вважає, що "грузинський народ має стати на захист свого президента".

"Це велика боротьба за майбутнє Грузії", - підкреслила вона.

Затримання Саакашвілі

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня у Грузії Саакашвілі затримали і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

Президент Зеленський запевнив, що всі профільні інститути працюватимуть над питанням повернення Саакашвілі в Україну.

У Грузії Саакашвілі оголошений у розшук - він не був на батьківщині останні 8 років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Також Саакашвілі є підозрюваним в інших кримінальних справах. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Автор: Тамара Отовська