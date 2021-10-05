Раніше Ясько і Саакашвілі публічно заявили про стосунки.

Депутатка "Слуги народу" Єлізавета Ясько прибула до Грузії, щоби побачитися з арештованим екс-президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі, з яким напередодні публічно підтвердила стосунки.

Про це пишуть Новости Грузии, також фото депутатки з’явилось у Facebook "Формула".

До приїзду в Руставі Ясько записала звернення, у якому заявила, що утримувалася від комунікації з журналістами, щоби вибори в країні відбулися спокійно.

Грузинське видання пише, що Ясько поки не спілкувалася з журналістами. Це українка пообіцяла зробити вже після візиту до в’язниці, де наразі перебуває Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня голова Виконавчого комітету реформ в Україні і колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі і народний депутат від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько публічно зізналися, що закохані один в одного. Ясько заявила, що це відео було записано до від'їзду Саакашвілі до Грузії, а також підтвердила, що перебуває у стосунках із екс-президентом.

Пізніше Ясько назвала неприпустимим той хейт, який виник через оприлюднення інформації про їхні особисті стосунки із Саакашвілі. Зокрема, депутат від "Євросолідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе поцікавилася у Ясько, чи розлучився вже Саакашвілі зі своєю дружиною Сандрою Руфолс.

На уточнювальне запитання журналістів, скільки часу вони з Саакашвілі приховували інформацію про особисті стосунки, Ясько не відповіла і лише сказала: "якийсь час вже є".

Затримання Саакашвілі у Грузії

Раніше Саакашвілі, який має громадянство України, заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - в день місцевих виборів. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь. 1 жовтня Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії і перебуває в Батумі.

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі затримали і помістили до пенітенціарної установи.

Після затримання Саакашвілі заявив, що вважає себе політичним в'язнем, і оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі оголошений в розшук - він не був на батьківщині останні вісім років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

1 жовтня прес-секретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що президент Володимир Зеленський занепокоєний новинами з Грузії, де затримали Саакашвілі. За словами речника глави держави, посольство України в Грузії поки що не отримало офіційної інформації про затримання.

Голова керівної партії Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що колишній президент країни Міхеїл Саакашвілі готував державний переворот. Кобахідзе розповів, що Саакашвілі затримали у Грузії у рамках заздалегідь спланованої секретної операції.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася помилувати свого попередника Міхеїла Саакашвілі. Вона додала, що їй було неприємно бачити, як колишнього президента заарештовували на камери, але визнала, що того "вимагало верховенство закону". За словами Зурабішвілі, дії Саакашвілі "призвели до дестабілізації в країні".

Автор: Яна Ставська