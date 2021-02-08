Армін Лашет висловився в підтримку євроінтеграції України / REUTERS
Лідер німецького Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет підтримав ідею розшрення Євросоюзу та надання Україні європейської перспективи.
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Про це у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.
«Ми повинні підтримати Україну на її важкому шляху і при цьому також відкрити європейську перспективу», - цитує Мельник слова Лашета в інтерв’ю німецьким ЗМІ.
Хто такий Армін Лашет
- В січні правляча німецька партія «Християнсько-демократичний союз» обрала нового голову. Учасники з'їзду ХДС обрали новим лідером партії 59-річного прем'єр-міністра федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Арміна Лашета.
- Новий голова ХДС є одним з найімовірніших кандидатів на пост канцлера від консервативного блоку ХДС/ХСС на вересневих виборах до бундестагу.
- Нинішній канцлер ФРН, політик від ХДС Ангела Меркель, яка очолює уряд країни вже 15 років, відмовилася знову висувати свою кандидатуру.
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