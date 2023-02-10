Це дуже серйозний інцидент, який не пройде повз Альянс.

Північноатлантичний альянс вже сьогодні відреагує на факт перетину російськими ракетами повітряного простору Румунії під час сьогоднішньої масованої атаки України.

Про це повідомив посол України у Великобританії Вадим Пристайко в ефірі інформаційного телемарафону. "Безумовно, сьогодні вже одразу буде (реакція - УНІАН). Навіть не стільки в Брюсселі, де знаходиться політичне командування НАТО, а в Монсі, де знаходиться військове командування НАТО, і глибоко під землею вже цю ситуацію аналізують. І військові, і керівники кожного члена Альянсу шукають, якою має бути пропорційна відповідь. Умовно кажучи, не кожна ракета призводить до оголошення війни. Але разом із тим це дуже серйозний інцидент, який не пройде повз НАТО, і цьому буде дана відповідь", - сказав він.

Проліт ракет над територією Молдови і Румунії

Під час масованого ракетного обстрілу російськими терористами території України дві російські ракети пролетіли через повітряний простір Молдови та Румунії.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що російські терористи запустили ці ракети з акваторії Чорного моря.

Міністерство закордонних справ та євроінтеграції Молдови викликало посла РФ Олега Васнєцова через порушення повітряного простору країни російськими ракетами.

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