За її словами, Росія наразі лідирує за кількістю випадків порушення прав людини.

Депутатка зі «Слуги народу» Леся Забуранна окреслила перспективи ініціативи України оскаржити повноваження російської делегації у складі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Про це вона повідомила в ефірі Україна 24.

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За її словами, Росія наразі лідирує за кількістю випадків порушення прав людини.

«Річ у тому, що Росія безпосередньо порушує 35 резолюцій Ради Асамблеї, відповідно вона є рекордсменом щодо порушення прав людей. Згідно з регламентом Ради Європи дану ініціативу можна направити на дослідження в комітети, якщо це підтримають 30 делегатів із 5 країн. Ми отримали підтримку 38 делегатів», – пояснила депутатка.

Забуранна зауважила, що 38 делегатів, які підтримали Україну, є доволі високим показником з огляду на нинішній формат сесії через пандемію – коли «ще не всі делегати були ознайомлені з правилами голосування».

«Зараз, відповідно до регламенту Ради Європи, впродовж 24 годин моніторингові комітети готують відповідну доповідь, і регламентний комітет готує бачення цієї ситуації», – відповіла вона.

Зимова сесія ПАРЄ відбувається 25-28 січня у Страсбурзі.

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Оскарження повноважень російської делегації у ПАРЄ: які підстави

Під час відкриття сесії українські депутати та парламентарі з Литви, Латвії, Естонії та Грузії планували ініціювати процедуру оскарження повноважень делегації Росії, писало видання DW.

Згідно з регламентом ПАРЄ, причинами для оскарження можуть бути процедурні проблеми або істотні підстави. Такими вважаються порушення статті 5 Статуту Ради Європи, у якій йдеться про те, що кожна країна-член має поважати принцип верховенства права та гарантувати всім своїм громадянам захист їхніх прав та основних свобод.

Тепер, після оскарження повноважень делегації РФ, це рішення мають розглянути Моніторинговий комітет і Комітет з питань правил і процедур (регламентний) асамблеї. Моніторинговий комітет має впродовж 24 годин підготувати звіт і відзвітувати перед делегатами про ситуацію з дотримання прав людини в Росії, а регламентний комітет - підготувати висновок щодо оскарження повноважень.

Російська делегація в ПАРЄ

У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з анексією Криму.

У зв'язку з цим Росія не платила внески до Ради Європи з червня 2017 року. Такі дії Росії чимало членів ПАРЄ і політики назвали шантажем.

25 червня 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію, якою скасувала чинний механізм запровадження санкцій проти делегацій.

26 червня в Асамблеї підтримали резолюцію про затвердження повноважень делегації РФ без запровадження будь-яких санкцій. Це дозволило Росії повернутися до сесійної зали ПАРЄ, і вона відновила сплату внесків.

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Автор: УНІАН