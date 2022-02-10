Згідно зі звітом EUI, лише 45,7% населення планети живуть у демократичних державах. За рік цей показник впав із 49,4%, і став найнижчим з 2006 року.

Україна посіла 86-те місце в світі в рейтингу демократій та опинилася у блоці країн із так званими гібридними демократіями.

Про це йдеться в щорічному звіті Economist Intelligence Unit (EIU). 86-те місце Україна розділила разом із Мексикою. Загалом обидві країни набрали по 5,57 бала.

Падіння України в Індексі демократій

Зазначимо, що в минулорічному рейтингу Україна мала 5,81 бала і займала 79 місце, тож за рік показники демократії в нашій державі знизилися. Додамо, що найвищим рейтинг України був у 2006-2008 роках (6,94 бала), а найнижчим - у 2014 році (5,42).

До демократичних режимів відносяться країни, які мають 6,0 і вище балів.

Зазначається, що Україна випереджає Мексику у таких категоріях, як "виборчий процес і плюралізм" і "політична культура". Мексика має вищі бали у сферах "функціонування уряду" і "політична участь". Однакову кількість балів Україна і Мексика отримали в напрямку "громадянські свободи".

Разом із Україною у блоці "гібридних режимів" опинилися Гонконг, Вірменія, Грузія, Туреччина та інші.

При цьому у звіті зазначається, що показник України зареєстрував найбільше зниження серед чотирьох "гібридних" східноєвропейських країн у цій категорії. Оцінка України знизилася частково через посилення напруженості з Росією.

"Уряд, який функціонує під прямою військовою загрозою, зазвичай обмежує демократичні процеси на користь централізації влади в руках виконавчої влади та апарату безпеки або військового апарату з метою гарантування громадської безпеки. В Україні військові відігравали більш помітну роль у 2021 році та мали більший вплив на прийняття політичних рішень; урядова політика також стала менш прозорою. Рейтинг схвалення президента України Володимира Зеленського знизився з 42% у грудні 2020 року до 38% наприкінці 2021 року через зниження впевненості в його здатності впроваджувати реформи та протистояти загрозам з боку Росії", - повідомляється у звіті.

Країни Східної Європи

Середній регіональний бал у Східній Європі в Індексі демократій становить 5,36. Загалом у 2021 році 13 країн цього регіону покращили свої оцінки в Індексі демократій, найбільше покращення зафіксували Молдова та Чорногорія. 11 країн погіршили свої рейтинги.

Автори дослідження зазначають, що в Східної Європи досі немає "повних демократій": із 28 країн існує 16 "недосконалих демократій" (включаючи східні країни-члени ЄС і більшість західних Балкан), чотири "гібридні режими" (Вірменія, Боснія і Герцеговина, Грузія та Україна), а також вісім "авторитарних режимів" (Азербайджан, Білорусь, Росія та всі країни Центральної Азії).

"За винятком "авторитарних режимів" у регіоні СНД, країни Східної Європи, як правило, мають хороші результати з точки зору виборчого процесу та плюралізму, мають конкурентні політичні системи та вибори, які є вільними та чесними. Проте формальні демократичні механізми співіснують із поганим функціонуванням уряду: корупція та відсутність прозорості поширені в регіоні, а довіра до уряду, як правило, низька", - зазначається в дослідженні.

Ще одним помітним недоліком у Східній Європі називається ​​стабільно низькі показники політичної культури.

"Останні дані Всесвітнього дослідження цінностей вказують на те, що багато громадян у Східній Європі мають низьку довіру до демократії як форми правління і вважають, що демократичне управління веде до низьких економічних показників", - повідомляється в звіті.

Ситуація з демократією в світі

Загалом до рейтингу EIU потрапили 167 країн світу.

Першу п'ятірку з характеристикою "повна демократія" сформували Норвегія (9,75 бала), Нова Зеландія (9,37), Фінляндія (9,27), Швеція (9,26) та Ісландія (9,18).

Замикають рейтинг країни, які характеризуються авторитарними режимами: Сирія (1,43 бала), Центрально-Африканська республіка (1,43), Демократична республіка Конго (1,40), Північна Корея (1,08), М'янма (1,02) та Афганістан (0,32).

До останньої двадцятки в рейтингу демократій потрапив Китай, який зайняв 148 місце (2,21 бала).

А ось Франція (22 місце; 7,99 бала), Ізраїль (23; 7,97), Іспанія (24; 7,94), Чилі (25; 7,92), США (26; 7,85), Естонія (27; 7,84), Італія (31; 7,68), Бразилія (47; 6,86), Польща (51; 6,80), Аргентина (50; 6,81) та низка інших держав опинилися в блоці країн із "недосконалою демократією".

Загалом, згідно зі звітом EUI, лише 45,7% населення планети живуть у демократичних державах. За рік цей показник впав із 49,4%, і став найнижчим з початку проведення цих досліджень у 2006 році.

Лише 6,4% людей живуть у "повних демократіях", а ось частка жителів диктатур складає 37,1% населення Землі.

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