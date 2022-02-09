Джерела розповіли, як президент США говорить про лідерів інших країн.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у неофіційних розмовах назвав президента Росії Володимира Путіна "хлопцем з ядерною зброєю і без друзів". Він жартував і про лідерів інших країн.

Про це повідомляє NBC News.

За даними джерела, Байден під час приватних зустрічей жартував про деяких своїх колег і ділився своєю думкою про них в контексті ситуації навколо можливого вторгнення РФ в Україну.

Люди, які нібито чули, що говорить Байден про інших політиків, стверджують, що він називав поведінку прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона "запальною". А про канцлера Німеччини Олафа Шольца президент США заявив, що той не є Ангелою Меркель.

Президент Франції Еммануель Макрон, нібито говорив Байден, хоче бути схожим на Шарля де Голля (першого президента і символу французького Опору в роки Другої світової війни).

Обговорюючи президента РФ, Байден був більш балакучий. Він називав Путіна "хлопцем з ядерною зброєю" і додавав, що у нього немає друзів.

Читайте також"Це - важіль впливу": у США виступили проти негайних санкцій щодо "Північного потоку-2"Раніше УНІАН повідомляв про те, які висловлювання собі дозволяє президент РФ. Путін, говорячи про Мінські угоди, заявив: "подобається - не подобається, терпи, моя красуня".

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