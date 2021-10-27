Раніше Верещук стверджувала, що має амбіції очолити Міноборони.

Нардепка від "Слуги народу"Ірина Верещук, яка безуспішно боролася за крісло мера Києва у жовтні 2020 року, може очолити міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє видання Лівий берег з посиланням на обізнані джерела.

Водночас чинного главу Мінрегінтеграції Олексія Резнікова планують призначити на посаду міністра оборони.

Очікується, що це питання у понеділок обговорять на засіданні фракції "Слуга народу", після чого про кадрові перестановки оголосять офіційно.

Читайте такожУкраїнська омбудсмен завтра відвідає СаакашвіліРаніше сама Верещук, котра очолює підкомітет ради з питань нацбезпеки, натякала, що може піти у керівники міністерства оборони, стверджуючи, що має військову освіту. Своєю чергою, глава "Слуги народу" Давид Арахамія не приховував, що серед кандидатур є жінки.

Зараз МО очолює Андрій Таран, до якого, за словами "слуги", у влади є чимало претензій.

Інформацію про можливі кадрові ротації уряду поширили окремі представники президентської фракції ще в серпні.

Тоді журналісти з’ясували, що Кабмін серйозно розглядає відставки чинного міністра юстиції Дениса Малюськи та глави МО Андрія Тарана.

У вересні президент Володимир Зеленський заявив, що ймовірна відставка кількох міністрів розглядається не через їхні особистості, а з огляду на результати їхньої роботи.

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Автор: Яна Ставська