Президент України Володимир Зеленський анонсував зміни до законодавства щодо криміналізації недостовірного митного декларування.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у своєму відеозверненні, яке транслювалося на українських телеканалах.
"Ми готуємо законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація недостовірного митного декларування", - сказав президент.
Контрабанда в Україні
За даними експертів Українського інституту майбутнього, обсяги контрабанди в Україні оцінюються приблизно в 12 мільярдів доларів щорічно, у зв'язку з чим державна політика повинна бути спрямована на розвиток прикордонної торгівлі і стимулювати виведення контрабандних потоків з тіні.
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