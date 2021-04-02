Глава держави виступив з відеозверненням до українців.

Президент України Володимир Зеленський анонсував зміни до законодавства щодо криміналізації недостовірного митного декларування.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у своєму відеозверненні, яке транслювалося на українських телеканалах.

"Ми готуємо законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація недостовірного митного декларування", - сказав президент.

Контрабанда в Україні

За даними експертів Українського інституту майбутнього, обсяги контрабанди в Україні оцінюються приблизно в 12 мільярдів доларів щорічно, у зв'язку з чим державна політика повинна бути спрямована на розвиток прикордонної торгівлі і стимулювати виведення контрабандних потоків з тіні.

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Автор: Тетяна Поляковська