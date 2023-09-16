У виступі бізнесмен зазначив, що під час націоналізації держава не могла не помітити нестачі 5,6 млрд гривень у касі банку.

Бізнесмен Ігор Коломойський на засіданні Шевченківського райсуду Києва прокоментував пред'явлені йому звинувачення і назвав їх "фантастикою".

Йдеться про нову підозру, в якій Коломойського звинувачують у заволодінні 5,8 млрд грн в 2013-2014 за допомогою співробітників "ПриватБанку", засновником і акціонером якого він був.

"У першій підозрі щодо "Нафтохіміка Прикарпаття" було, що я пограбував"Нафтохімік Прикарпаття". Я в 2013 році погасив за нього кредит за порукою, а в 2020 році він мені повернув 30% від тієї вартості, яка була погашена в 2013-му. Wе вважається, що я його "шахрайсько обібрав".

А те, що написано в новій історії, яку я отримав вчора – про зміну раніше оголошеного підозри, то там говориться, що я пограбував "Приватбанк" на 5,8 млрд, причому пограбував шляхом невнесення грошових коштів і отримання на свій особистий рахунок безготівкових коштів, які я потім витрачав на свій розсуд", - прокоментував звинувачення бізнесмен.

За його словами, якщо перша підозра можна вважати питанням трактування і сприйняття, то в другій написані "просто нереальні, фантастичні речі".

"Уявіть собі, що тут написано в тому що з березня 2013 по лютий 2014 5,8 млрд накопичувальними сумами внесені в банк, і на базі цих паперів, цих прибуткових ордерів, на мій рахунок була перерахована подібна сума. Тобто все це - фальшивка, все це було підроблено і насправді ніяких грошей не було. Каса в банку здається щодня. Уявіть, що на момент націоналізації "Приватбанку" в касі знаходилося близько 10 млрд гривень. Уявіть з кінця періоду "злочину", тобто в лютому 2014 року по грудень 2016 року, коли відбулася націоналізація, кожен день в касу здавалися папери, в яких писалося, що є 10 млрд, а насправді знаходилося 4,2. Щодня сотні людей підписували папери. Як може бути, що в касі банку, яка перевіряється Нацбанком, за якою стежать в першу чергу, тому що це гроші вкладників <...> можуть кожен день протягом двох років підробляти ордера?"- поставив питання Коломойський.

Він також нагадав, що під час націоналізації, в "Приватбанк" приїхала "група захоплення" - працівники НБУ, Kroll, не менше 50 осіб:

"Вони зняли всі залишки каси. Як ви думаєте, якщо за часів націоналізації в касі не вистачає 6 млрд гривень - вони б помітили? Я думаю, напевно помітили. 6 млрд гривень відсутні в касі "Приватбанку" по сьогоднішній день. Якби "Приватбанк" прийняв касу під час націоналізації, на якій було написано, що там 10 мільярдів, а насправді було 4, то на сьогоднішній день повинна бути діра в 6 млрд. Враховуючи, як з нами, колишніми власниками, судяться протягом останніх 5-6 років, я думаю, вони б не забули скористатися цим випадком", - резюмував Коломойський.

Нагадаємо, 2 вересня Коломойському вручили підозру у шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, і заарештували на два місяці з правом внесення застави, а 15 вересня - нову підозру у справі про заволодіння 5,8 млрд грн.