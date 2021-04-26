На запитання журналістів, хто ці чоловіки в чорному, Ілля Кива сказав, що це "студенти чи, може, аспіранти".

Троє чоловіків у чорному одязі блокували вхід до аудиторії в Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості, де захищав кандидатську дисертацію нардеп Ілля Кива.

Читайте такожКива про свою дисертацію: я, коли митиму руки після туалету, теж про це повідомлюЯк повідомляє "Українська правда", вони відмовлялися представлятися, показувати посвідчення та пояснювати, на кого працюють.

На запитання журналістів, хто ці чоловіки в чорному, Ілля Кива сказав, що це "студенти чи, може, аспіранти".

Ці ж чоловіки, за словами очевидців, супроводжували Киву до вбиральні та оберігали його від журналістів.

В Інституті підготовки кадрів також поки відмовляються від пояснень.

Захист дисертації Іллі Киви

Сьогодні народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива захищав кандидатську дисертацію. Він претендував на ступінь кандидата наук з державного управління.

Повідомлялося, що на захист дисертації Киви не пускали журналістів "без акредитації".

За даними руху "Чесно", Ілля Кива закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю право.

Також він навчався у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка (педагог-психолог) та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі (кваліфікація технік-механік).

Захист тривав з 10 до 13 години. Члени комісії проголосували одностайно: 13 - за, 0 - проти.

Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива подякував журналістам, які витратили свій час на висвітлення цієї події, та зазначив, що не сподівався на такий ажіотаж. На думку нардепа, "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою".

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Автор: Катерина Комолова