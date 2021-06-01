Німеччина відхилила заклик президента України Володимира Зеленського щодо постачання зброї.
Раніше президент України Володимир Зеленський попросив у Берліна штурмові гвинтівки, радіообладнання та бронетехніку, повідомляє Reuters.
За словами голови МЗС Німеччини Гайко Мааса, ситуацію на Донбасі необхідно вирішувати політичними методами.
"Я переконаний, що конфлікт (на сході України, - ред.) може бути вирішений тільки політичними методами. Це залишиться орієнтиром нашої взаємодії з Україною, і ніяких змін не буде: поставки зброї не допоможуть", - заявив Маас.
Вас також можуть зацікавити новини:
- National Interest: Туреччина готова продати Росії ті ж безпілотники, що й Україні
- У МЗС виступили за зменшення взаємодії України з Білоруссю у військово-технічній сфері
- У Міноборони розповіли, коли сформують дивізіон з патрульних катерів типу Island
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram