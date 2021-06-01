За словами голови МЗС Німеччини Гайко Мааса, ситуацію на Донбасі необхідно вирішувати політичним шляхом.

Німеччина відхилила заклик президента України Володимира Зеленського щодо постачання зброї.

Раніше президент України Володимир Зеленський попросив у Берліна штурмові гвинтівки, радіообладнання та бронетехніку, повідомляє Reuters.

За словами голови МЗС Німеччини Гайко Мааса, ситуацію на Донбасі необхідно вирішувати політичними методами.

"Я переконаний, що конфлікт (на сході України, - ред.) може бути вирішений тільки політичними методами. Це залишиться орієнтиром нашої взаємодії з Україною, і ніяких змін не буде: поставки зброї не допоможуть", - заявив Маас.

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Автор: Олександр Топчій