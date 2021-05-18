Зазначається, що екс-президент Петро Порошенко провів чотири дні на Кіпрі.

Журналісти «Грошей» показали, де відпочивали українські депутати та політики під час травневих свят.

Про це йдеться у новому сюжеті програми.

«Ще кілька днів тому нардепи ніжилися на сонечку дуже недешевих курортів. І це нормально – відпочивати треба всім. А ось що не є нормальним – те, що народні обранці так бояться розповісти вам, де вони відпочивали насправді», – говориться у сюжеті.

Зазначається, що міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров разом з дружиною був у Нью-Йорку, де тиждень відпочинку на двох коштує близько 5-6 тисяч доларів.

А ось Володимира та Олену Зеленських помітили у музеї гуцульського побуту на заході України. Подробиці поїздки не розголошувались. Місцеві ЗМІ писали, що візит був не робочий, а приватний.

Нардеп Петро Порошенко чотири дні відпочив на Кіпрі. За найскромнішими підрахунками, тиждень відпочинку тут «затягує» на кількасот тисяч гривень.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц