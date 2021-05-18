Журналісти «Грошей» показали, де відпочивали українські депутати та політики під час травневих свят.
Про це йдеться у новому сюжеті програми.
«Ще кілька днів тому нардепи ніжилися на сонечку дуже недешевих курортів. І це нормально – відпочивати треба всім. А ось що не є нормальним – те, що народні обранці так бояться розповісти вам, де вони відпочивали насправді», – говориться у сюжеті.
Зазначається, що міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров разом з дружиною був у Нью-Йорку, де тиждень відпочинку на двох коштує близько 5-6 тисяч доларів.
А ось Володимира та Олену Зеленських помітили у музеї гуцульського побуту на заході України. Подробиці поїздки не розголошувались. Місцеві ЗМІ писали, що візит був не робочий, а приватний.
Нардеп Петро Порошенко чотири дні відпочив на Кіпрі. За найскромнішими підрахунками, тиждень відпочинку тут «затягує» на кількасот тисяч гривень.
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